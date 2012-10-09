Шествие ангелов пройдет в парке "Красная Пресня"

Фото: Москва 24

В парке "Красная Пресня" 14 октября состоится шествие ангелов. В этот день в парке можно будет поучаствовать в создании арт-объектов – ангелов – под руководством художников "Театрального дома".

"В мастерской можно дать волю воображению и создать ангела из различных материалов размером с автобус или совсем маленького, который уместиться на ладони ребенка. На помощь всегда придут художники студии и подскажут, как сделать, например, ангела-слона или ангел-самолет", – сообщает пресс-служба департамента культуры.

Когда ангелы будут готовы, состоится демонстрация работ – шествие ангелов по аллеям парка.

Кроме того, гости парка распишут белое покрывало длиной 50 метров.

По окончании мероприятия гости парка выпустят в небо белые шарики с бумажным ангелом, на котором написано заветное желание. Когда шарик долетит до неба, желание сбудется, уверены организаторы.