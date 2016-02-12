Фото: drugba.ru

Торговый дом "Дружба" на Новослободской реконструируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель комитета Константин Тимофеев рассказал, что объект принадлежит китайской компании "Центр развития и управления инвестиции в Европу". Площадь объекта составляет 16 690 квадратных метров, после реконструкции она увеличится до 18 838 квадратных метров.

По словам чиновника, увеличение площади необходимо инвестору для размещения зоны отдыха и развлечений, аптеки, объектов питания и оздоровительно-лечебных комплексов.

Реконструкцию планируется начать в 2016 году после получения разрешительных документов. Срок проведения реконструкции составляет 12 месяцев.

