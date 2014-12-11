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11 декабря 2014, 15:17

ЦБ поднял ключевую ставку до 10,5%

Константин Цыганков курсы валют ключевые ставки Центробанк России

Фото: M24.ru

Центробанк поднял ключевую ставку (или ставку по кредитам и депозитам) с 9,5 до 10,5%, сообщает пресс-служба регулятора.

По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, для простых граждан это означает повышение ставок по кредитам - они вырастут на аналогичную величину. Есть тут и положительный момент - подорожают ставки по депозитам.

При этом сильнее всех, как ожидается, пострадает бизнес - для него ставки по кредиту в пересчете на рубли будут еще больше.

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Цыганков отметил, что такую меру ЦБ принял для сдерживания инфляции. При этом сильнее всех, как ожидается, потеряет бизнес - для него ставки по кредиту будут еще больше.

Отметим, что ЦБ поднимал ключевую ставку 1 ноября – тогда она выросла с 8% до 9,5% годовых.

Ранее M24.ru сообщало, что Центральный банк установил предельные ставки по потребительским кредитам на 2015 год.

До этого момента банк сам решал, за какую сумму он может дать кредит. Теперь максимальная ставка не может на треть превышать среднюю стоимость займа, которая была высчитана по итогам третьего квартала 2014 года.

Например, для автокредитов предельная ставка составит 20,3%, а потребительские кредиты с лимитом кредитования (кредитные карты) – от 22,4% до 34,6%, зависит от лимита по карте.

Кроме того, Центробанк пытается своими силами регулировать курсы валют - после отпуска рубля "в свободное плавание" в ноябре он снова провел валютные интервенции (продажа регулятором валюты по низкому курсу).

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