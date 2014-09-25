Лучшие уличные театры выступят на фестивале в Коломне

Фото: организаторы "Золотой Карусели"

Фестиваль уличных театров "Золотая Карусель" пройдет в Коломне 27 и 28 сентября. Зрители увидят спектакли лучших коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга. Хедлайнер мероприятия – испанские артисты Grupo Puja.

Также в программе выступление бразильского театра Pia Fraus. Коллектив впервые даст представление в России.

На площадке под открытым небом не будет привычных очередей в гардероб, зрительских кресел с откидными сидениями и традиционных билетов. Сценической площадкой станет исторический центр Коломны, спектакли будут показывать прямо на улицах. Декорациями послужат старинные стены коломенского Кремля и купеческие ряды.

"Места занимаются согласно желаниям зрителей, буфет доступен в любой момент. Уличный театр ломает классические представления о театральном искусстве, сокращая дистанцию между артистом и зрителем и вовлекая его в действо. Прохожие окажутся зрителями или участниками уличных шествий", - сообщили организаторы.

Откроется фестиваль в 14.00 карнавальным шествием с участием всех театральных коллективов, которые приедут в Коломну. После на центральной улице и ее окрестностях стартуют спектакли и перформансы. Зрители увидят представления Liquid Theatre, "Странствующих кукол господина Пежо", "Высоких Братьев & Tall Brothers", "Антикварного цирка", "Театра Вкуса" и Pia Fraus.

Кульминацией станет нарушающий законы гравитации спектакль "Космос" от Grupo Puja. Артисты сочетают различные техники и жанры: танец, цирковые представления, спортивные элементы, мультимедиа и живую музыку. Акробатическое шоу Grupo Puja покажут на высоте 30 метров.

Второй день фестиваля придется по душе детям. Юным зрителям будут показывать спектакли и рассказывать о секретах актерского мастерства. Мероприятия начнутся в 12.00, а с 14.00 стартует карнавальное шествие, после которого зрителям представят новые спектакли.

Фестиваль организован в рамках губернаторской программы "Наше Подмосковье".