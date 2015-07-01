Москвичам откроют тайны Сухаревой башни

Фото: gazetanv.ru

1 июля музей "Садовое кольцо" открывает проект "Сухарева башня. Точка отсчета". Он пройдет в пяти библиотеках Южного округа Москвы и продлится до 14 июля.

Этот мультимедийный проект разработали специально для демонстрации культурного наследия столицы, связанного с историей Сухаревой башни.

Все желающие узнают интересные и неизвестные факты о Сухаревой башне, об истории ее строительства и особенностях архитектуры.

Кроме того, гостям покажут отрывки фильма "Тайна Сухаревой башни. Чародеи Равновесия" в 3D-формате.

Башня была сооружена по инициативе Петра I и располагалась на пересечении Сретенки, Садового кольца и 1-й Мещанской улицы (проспекта Мира). Гигантское для тех времен сооружение с часами и шпилем стало памятником архитектуры. Несмотря на это, в связи с реконструкцией территории башня была снесена в 1934 году, и Сухаревскую площадь переименовали в Колхозную площадь.

Сухарева башня окутана множеством легенд, главные из которых связаны с именем колдуна Якова Брюса, основавшего там астрономическую обсерваторию. Ходили легенды, что он обладает невероятными способностями чернокнижника. Москвоведы рассказывали, что в стенах башни Брюс спрятал свои клады, однако найти их так и не удалось.