Фото: DPA/ТАСС

Основательница модного дома Chanel Коко Шанель могла быть агентом нацистов. Об этом свидетельствуют архивы секретных служб времен второй мировой войны, сообщает "Интерфакс".

Французские разведслужбы имели досье на известных личностей, которых они подозревали в связях с разведкой нацистской Германии. Такое досье было заведено и на Коко Шанель.

В папке содержится документ, датированный 1944 годом. В нем говорится: "По информации источника в Мадриде, мадам Шанель в 1942 – 1943 годы была любовницей и агентом барона Гюнтера фон Динклаге. В 1935 году Гюнтер фон Динклаге был атташе в посольстве Германии. Он занимался пропагандой, и мы подозреваем, что он был немецким агентом".

Также в досье указывается, что Шанель числилась агентом в нацисткой разведслужбе Абвер. Однако эксперты подчеркивают, что она сама могла не знать о том, что состояла в базе Абвера. Включение в список агентов говорит о том, что разведка рассматривала ее как потенциальный источник информации или исполнителя миссии.