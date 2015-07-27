Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На станции метро "Китай-город" произошло задымление, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент не повлиял на работу подземки, задымление уже ликвидировано. Спасателей для тушения не привлекали.

По некоторым данным, в северном вестибюле станции "Китай-город" произошло возгорание проводки площадью 0,5 метра, пожар был ликвидирован огнетушителем до прибытия спасателей.

Недавно задымление было на станции "Дмитровская". Причиной стало возгорание личных вещей в раздевалке на -2 этаже.

Из-за ЧП станцию закрыли, а пассажиров попросили воспользоваться наземным транспортом.