На фестивале "Территория" представят спектакли современных театров

С 1 по 8 октября в столице пройдет VIII Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория". В его программе постановки режиссеров современного театра из Германии, Норвегии, Бельгии, Греции и России; мастер-классы и творческие встречи, экспериментальный проект "Живые пространства" и другое.

В образовательной программе примут участие около 100 студентов из России и ближнего зарубежья. Они смогут не только бесплатно просмотреть всю программу фестиваля, но и поучаствовать в мастер-классах.

В рамках фестиваля пройдут встречи с режиссерами Декланом Доннелланом (Великобритания), Ларсом Ойно (Норвегия), Кириллом Серебренниковым; художниками Ником Ормеродом (Великобритания), Зиновием Марголиным и Ксенией Перетрухиной. Также студенты встретятся с драматургом Михаилом Дурненковым, галеристом Маратом Гельманом, певицей Патрицией Бови (Италия), педагогом по пластике Андреем Ураевым и другими.

Фото: territoryfest.ru

Откроет фестиваль постановка Play мэтра современного танца Сиди Ларби Шеркауи и индийской танцовщицы Шанталы Шивалингаппы. В спектакли смешаны западные и восточные мотивы и традиции.

В рамках "Живых пространств" с 1 по 3 октября в трех музеях покажут "эскизы спектаклей". В Доме-музее Ермоловой эскиз "Ермолова. Вне игры" подготовят Александр Созонов, Ярослава Пулинович и Евгения Панфилова, в Московском музее современного искусства над эскизом "Внутри черного квадрата" работают Андрей Стадников, Екатерина Решетникова и Ольга Бобкова, а в Центральном музее ВС эскиз "Война. Мир" сочиняют Семен Серзин, Полина Бородина и Игорь Каневский.

3 и 4 октября дюссельдорфский театр "Шаушпильхаус" привезет спектакль Rausch, который был представлен этим летом на Авиньонском фестивале. Из спора хореографии голландки Анук ван Дайк с музыкой австралийца Бена Фроста вырастают монологи, споры и паузы, придуманные Рихтером: о политике, любви, обществе, одиночестве.

4, 5 и 6 октября греческий режиссер и художник Димитрис Папаиоанну поставит спектакль-перформанс "Первая материя", рассказывающий об отношениях художника и его творениях, национальной идентичности и самоосознании.

6 октября Ларс Ойно, работающий в традиции Театра жестокости Антонена Арто, представит первую постановку неоконченного оперного либретто Ибсена "Горная птица".

В российской программе – премьеры Театра наций "Камень" Филиппа Григорьяна по пьесе Мариуса фон Майенбурга, "Электра" Тимофея Кулябина, "Три дня в аду" Дмитрия Волкострелова по пьесе Павла Пряжко.

Также в рамках фестиваля покажут музыкальный спектакль Кирилла Серебренникова "Пробуждение весны" - бродвейский мюзикл по Франку Ведекинду, и состоится концерт Piano-gala, который пройдет в полной темноте без анонсирования программы.

Отдельно стоит отметить выставку Ксении Перетрухиной "Репетиция свободы", демонстрирующей диалог между эстетиками театра и современного искусства. Предметы театрального быта становятся арт-объектами, а музейное пространство – сценой и зрительным залом.