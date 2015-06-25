Кирилл Серебренников расскажет, "кому на Руси жить хорошо"

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Худрук Гоголь-центра готовит к юбилейному Десятому фестивалю современного искусства "Территория" спектакль по известной поэме Некрасова.

Как рассказали организаторы фестиваля, постановка будет структурно отличаться от поэмы, состоящей из четырех частей. У Серебренникова их три. Первая – "Спор": про мужиков, которые задались знаменитым вопросом: "кому живется весело, вольготно на Руси?" Вторая – "Пьяная ночь". По полю бредут пьяные мужички, им слышатся голоса, что зовут их, – реальность это или плод больного воображения? Третья часть – "Пир на весь мир": про счастливых, про "ключи от счастья женского", про заступников и блаженных.

Серебренников отметил, что спектакль войдет в состав дилогии вместе "Русскими сказками" по Афанасьеву.

"Соседство Некрасова и Афанасьева вполне органично. Они были друзьями: Некрасов издавал Афанасьева, на столе поэта в Карабихе лежит именно эта книга афанасьевских сказок. При этом во многом они, безусловно, противоположны. Некрасов сочинил, придумал "народный язык" поэмы, впервые в литературе после Пушкина создав узнаваемую оригинальную строфу, Афанасьев тщательно записал все народные сказки со множеством вариаций, практически не обрабатывая оригинальный, как бы мы сегодня сказали, документальный материал.

Вся поэма Некрасова, написанная уже после отмены крепостного права, задается вопросами свободы и рабства. Она про невозможность обретения свободы и удобство привычного рабства. Сказки же – это пространство, где русский человек абсолютно свободен и словом, и телом. Общее у них – безусловная любовь и интерес к русским людям, к родине. Надо очень любить и хорошо понимать свою страну, чтобы написать эти строки: "Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, Матушка Русь!"

С Серебренниковым над спектаклем работают композиторы Илья Демуцкий и Денис Хоров, а также хореограф Антон Адасинский.

В постановке заняты: Филипп Авдеев, Евгения Афонская, Ирина Брагина, Игорь Бычков, Дмитрий Высоцкий и другие.