Трамп допустил возможность встречи с лидером КНДР

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery
Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Bloomberg.
"Если предусмотреть правильные условия для встречи, я бы это сделал", – сказал Трамп в интервью агентству.
Заявление Трампа прозвучало на фоне возросшей напряженности вокруг северо-корейской ядерной программы. 27 апреля президент США заявлял о "возможности крупного конфликта с Северной Кореей из-за ее ядерной и ракетной программы".
28 апреля КНДР выпустила пропагандистский видеоролик с имитацией взрыва Капитолия.
Прекращать пуски страна не намерена. США и Южная Корея обсудили растущую угрозу со стороны КНДР в начале апреля.