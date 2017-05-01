Трамп допустил возможность встречи с лидером КНДР

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Bloomberg.

"Если предусмотреть правильные условия для встречи, я бы это сделал", – сказал Трамп в интервью агентству.

Заявление Трампа прозвучало на фоне возросшей напряженности вокруг северо-корейской ядерной программы. 27 апреля президент США заявлял о "возможности крупного конфликта с Северной Кореей из-за ее ядерной и ракетной программы".

28 апреля КНДР выпустила пропагандистский видеоролик с имитацией взрыва Капитолия.