01 мая 2017, 20:01

Политика

Трамп допустил возможность встречи с лидером КНДР

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Bloomberg.

"Если предусмотреть правильные условия для встречи, я бы это сделал", – сказал Трамп в интервью агентству.

Заявление Трампа прозвучало на фоне возросшей напряженности вокруг северо-корейской ядерной программы. 27 апреля президент США заявлял о "возможности крупного конфликта с Северной Кореей из-за ее ядерной и ракетной программы".

28 апреля КНДР выпустила пропагандистский видеоролик с имитацией взрыва Капитолия.

Очередной виток напряженности в отношениях США и КНДР случился после ряда испытаний проведенных Северной Кореей, несмотря на возражения штатов и мировой общественности. Несколько снарядов во время учений даже долетели до берегов Японии.

Прекращать пуски страна не намерена. США и Южная Корея обсудили растущую угрозу со стороны КНДР в начале апреля.

Ким Чен Ын КНДР Дональд Трамп жизнь в мире

