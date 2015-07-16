ЧП на Казанском вокзале не повлияло на движение поездов

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Казанский вокзал работает в штатном режиме после взрыва в камере хранения. Частичная эвакуация людей из здания не повлияла на движение поездов. Взрывное устройство обнаружено не было, сообщает Агентство "Москва".

"В камере хранения был хлопок, без огня и дыма. Помещение, где расположены камеры хранения, было эвакуировано. В данный момент кинологи еще работают там, ничего не обнаружено. Вокзал работает в штатном режиме, на движение поездов произошедшее никак не повлияло", – рассказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

По информации МИА "Россия сегодня", на Казанском вокзале могла взорваться петарда небольшой мощности, которая находилась в ячейке камеры хранения.

Напомним, в результате взрыва погнулась дверца камеры, пострадавших нет, по факту произошедшего полиция проводит проверку.