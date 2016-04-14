Форма поиска по сайту

14 апреля 2016, 16:53

Еще один боевой снаряд нашли недалеко от Казанского вокзала

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Еще один предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, найден недалеко от Казанского вокзала, сообщает Агентство "Москва".

Обнаружили предмет возле дома 205 по Ольховскому переулку в реконструированном ангаре при проведении земляных работ. На место выехали специалисты.

Напомним, в четверг утром в СМИ стала поступать информация, что в депо в Ольховском переулке обнаружили три снаряда времен Великой отечественной войны.

Похожие на снаряды времен ВОВ предметы оказались безопасными.В них не оказалось взрывателя. Находки будет утилизировать полиция.

