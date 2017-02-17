Иван Дорн выпустил совместный клип с "Кастой"

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Ivan Dorn

Популярный певец Иван Дорн выпустил совместный клип с хип-хоп группой "Каста". Видео доступно на официальном YouTUBE-канале музыканта.

В основу клипа легло концертное исполнение песни "Лимонадный" из нового альбома музыканта Jazzy Funky Dorn. В почти 6-минутном видео Дорн предстает в новом образе – в красном спортивном костюме с лампасами, красной бандане на голове и с густой бородой.

Концертный альбом Jazzy Funky Dorn вышел сегодня, 17 февраля. Скачать его можно в iTunes.

"Формат джаз-фанка – территория сценической свободы и музыкальной мечты Дорна", – цитирует "Газета.ру" сообщение пресс-службы музыканта.

Иван Дорн – украинский певец, диджей и телеведущий. Карьеру начинал в составе группы "Пара Нормальных", сольной работой занялся в 2010 году. Первый сольный альбом Дорна вышел в 2012 году.