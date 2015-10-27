Форма поиска по сайту

Новости

27 октября 2015, 16:21

Город

На Каширском шоссе загорелась машина

На Каширском шоссе загорелся автомобиль, сообщает телеканал "Москва 24".

Машина ехала в сторону аэропорта Домодедово и попала в аварию, после чего начался пожар.

Несмотря на ДТП, остальные автомобили едут свободно – заторов на трассе не наблюдается.

Каширское шоссе Домодедово пожары чп

