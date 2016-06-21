Пропавший после ЧП на Сямозере мальчик мог заблудиться в лесу – МЧС

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Пропавший после ЧП на Сямозере мальчик мог заблудиться в лесу. Об этом заявил на совещании в правительстве республики Карелия глава ГУ МЧС по региону Сергей Шугаев.

"Есть такое мнение, что мальчик все-таки добрался до береговой линии, далее пошел в лес и по различным причинам мог просто спутаться, сбиться с пути, ошибиться. Поэтому мы взяли общую ширину до одного километра и сейчас цепями проходим с использованием всех сил и средств. МВД привлекает своих кинологов. Надеемся, что мальчик все-таки выжил и находится на суше", – цитирует его "Интерфакс".

Мальчика ищут уже третьи сутки. До конца сегодняшнего дня спасатели собираются обследовать 23 километра береговой линии, углубляясь в лес до одного километра.

Суд не стал арестовывать вожатого карельского лагеря

По данным следствия, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере Сямозеро в Пряжинском районе республики. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись и затонули.

Как выяснилось позднее, у лагеря не было разрешения на проведение программ с походами.

Подтверждена гибель 13 детей, поиски 14-го продолжаются. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и о халатности.

Задержаны пятеро сотрудников лагеря, а также глава карельского Роспотребнадзора Антатолий Коваленко. Директор лагеря Елена Решетова арестована судом до 19 августа.

По данным МЧС России, в настоящее время лагерь закрыт, все воспитанники вывезены.