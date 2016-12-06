Единственный в России снежный иглу-отель появится на Камчатке

Фото: ТАСС/Александр Петров

Единственный в России иглу-отель откроется на Камчатке в преддверии Нового года, сообщает ТАСС. Для постройки отеля приедут волонтеры из разных городов России, а художественным оформлением займутся резчики по снегу.

Отель будет состоять из нескольких иглу, в которых смогут остановиться от двух до восьми человек. Маленькие домики будут выстроены классическим способом – из ледяных кирпичей, а самый большой – с помощью снежной пушки.

Организаторы уверяют, что ночевать в снежных домах будет тепло и комфортно даже детям. Благодаря специально сконструированным спальным местам, температура воздуха в домиках также будет плюсовой, хотя на улице морозы могут достигать отметки в минус 20 градусов.

Постояльцы иглу-отеля смогут принять участие и в различных досуговых программах - пообщаться с ездовыми собаками, пройти по этнической "Тропе охотника" или посмотреть на то, как жили эскимосы в древности. Работать иглу-отель в 2017 году будет до 10 мая.