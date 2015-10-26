На базе МИСиС создадут международный центр по робототехнике

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

На базе Национального технологического университета МИСиС в Москве будет создан международный центр по робототехнике. Такое решение было принято в ходе совещания в Набережных Челнах под руководством главы Минобразования Дмитрия Ливанова передает ТАСС.

Как рассказала президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова, в проекте создания центра также примут участие компании КАМАЗ, "Татнефть", "Союз-Агро" и Cognitive Technologies, поддержку новому проекту окажет Минобрнауки России.

По ее словам, на развитие центра из бюджетов участников проекта будет выделено порядка одного миллиарда рублей за 2016–2018 годы.

Ускова добавила, что в центре будут заниматься проектами в перспективных сферах робототехники, таких как бионика, когнитивные технологии, биометрика, наноробототехника.

Одним из проектов центра станет развитие семейства беспилотных грузовиков на шасси КамАЗа. Беспилотник создается Камским автозаводом совместно с российской компанией Cognitive Technologies, которая является разработчиком искусственного интеллекта машины.

Прототип грузовика создан весной 2015 года на базе серийного КамАЗ-5350 с полноприводным шасси. Беспилотник успешно прошел полигонные испытания: машина движется по заданному маршруту, распознает дорожные знаки и других участников движения – пешеходов, велосипедистов, другие машины, животных.

По мнению разработчиков, серийная сборка машин-беспилотников в России может начаться к 2022 году.