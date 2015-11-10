Реконструкцию Калужского шоссе завершат в 2018 году

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Реконструкция основных транспортных магистралей на территории ТиНАО, в том числе Калужского шоссе завершат к 2018 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам заммэра, уже к 2018 году Калужское шоссе станет полноценной транспортной осью, на которую будет "нанизана" территория ТиНАО.

"Это фактически как МКАД, как сегодня наши вылетные магистрали, как Ленинградское шоссе. Это будет такая же полноценная дорога, от пяти до шести полос, местами с боковыми съездами, и соответственно к ним будут подъезжать общественный транспорт", – пояснил Хуснуллин.

"Москва в цифрах": Реконструкция Калужского шоссе

Заммэра также добавил, что уже в этом году магистраль начнут продлевать до ЦКАД.

Как уточняют в пресс-службе Стройкомплекса Москвы, чтобы при расширении шоссе избежать сноса жилой застройки в деревнях Ватутинки и Красная Пахра, было решено строить дублеры магистрали.

Напомним, работы на Калужском шоссе ведутся в увязке с реконструкцией уже открывшихся объектов – развязкой на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей, эстакадным выездом с улицы Генерала Тюленева на Профсоюзную улицу и с реконструкцией клеверной развязки на пересечении Калужского шоссе с МКАД.

К реконструкции первого 9-километрового участка шоссе от МКАД до поселения Сосенское строители приступили в ноябре прошлого года. Здесь планируется организовать 8–10 полос для движения в обе стороны и построить 10 транспортных развязок.

На повороте в поселок Газопровод, на 24–25 километре шоссе, в районе деревень Мамыри и Сосенки будут сооружены тоннели.

Через реку Сосенка строители возведут три моста: два – по четыре полосы для движения в сторону МКАД и в сторону области, а также трехполосный мост по основному ходу проектируемого бокового проезда Калужского шоссе (в направлении МКАД).

Также в районе ТЦ IKEA, по прямому ходу Воскресенского шоссе и возле деревни Сосенки появятся эстакады. Для удобства и безопасности пешеходов предлагается построить 7 внеуличных пешеходных переходов – надземные или подземные.