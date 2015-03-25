На KUBANA выступят Hollywood Undead и Enter Shikari

Enter Shikari. Фото: .facebook.com/entershikari

Фестиваль KUBANA объявил первую тройку зарубежных участников. На сцены музыкального опен-эйра поднимутся рокеры Hollywood Undead, пост-хардкорщики Enter Shikari и мастера танцевальных треков Gomad! & Monster.

Hollywood Undead – американская группа, которая образовалась десять лет назад. В своих треках они умудряются совмещать хип-хоп, тяжелые гитарные рифы и даже элементы танцевальной музыки. Кроме того, музыканты группы универсальны: например, прямо во время сета могут меняться инструментами. На KUBANA можно будет услышать новый альбом группы Day of the Dead, а также такие хиты Hollywood Undead, как We Are и Dead Bite.



Интервью M24.ru с Hollywood Undead можно прочесть здесь

Другие объявленные участники KUBANA 2015 – еще одни любители музыкальных экспериментов, британцы Enter Shikari. Эти ребята совмещают в своем творчестве пост-хардкор, транс, дабстеп. Enter Shikari выступят на фестивале уже в третий раз и представят слушателям свой новый альбом под названием The Mindsweep.

Третья группа – Gomad! & Monster. Это испанская группа, которая называет свой стиль "рейв-н-роллом". Ребята в прошлом году выпустили дебютный альбом Rotten, который взорвал мировую танцевальную сцену сумасшедшими ритмами.

Как ранее сообщало M24.ru, фестиваль KUBANA пройдет этим летом под Калининградом – в поселке Янтарный на побережье Балтийского моря. Первыми участниками музыкального феста, которых объявили организаторы, стали группы группы "Ленинград", "Браво" и Trubetskoy.

Один из крупнейших российских музыкальных фестивалей соберет поклонников качественной музыки на новой площадке с 6 по 9 августа.

Ранее KUBANA проходила на побережье Черного моря. Прошлым летом организаторы заявляли, что в 2014 году фестиваль состоится в последний раз. Однако затем они изменили свое решение.

Впервые KUBANA состоялась в 2009 году. На фестивальные сцены с тех пор выходили более 300 артистов со всего мира, в том числе System Of A Down, The Prodigy, The Offspring, Guano Apes, Sum 41, Enter Shikari, "Тараканы!", "Браво", Marky Ramone и другие именитые музыкальные группы и исполнители. Фестиваль посетили более 400 тысяч человек. KUBANA стала лауреатом многочисленных престижных российских и международных премий.

В октябре прошлого года KUBANA была номинирована на премию European Music Awards как Best Medium-Sized European Festival ("Лучший европейский фестиваль средних размеров").