Первомайское шествие КПРФ собрало около 3,5 тысячи человек

Первомайское шествие в центре Москвы, организованное КПРФ и рядом других организаций, собрало около 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по г. Москве.

"Около 3,5 тысячи человек собралось на шествие, организованное представителями КПРФ, Движения в поддержку Армии, Союза советских офицеров, женского движения "Надежда России", ООД "Трудовая Россия", Союза Коммунистической молодежи, Евразийского союза молодежи и ряда других левых партий и движений. В настоящий момент шествие началось. Оно пройдет от Калужской площади по улицам Б. Якиманка, Б. Полянка, Малому и Большому Каменному мостам, улицам Моховая, Охотный Ряд до Театральной площади. В Театральном проезде у памятника Карлу Марксу состоится митинг", - говорится на сайте ведомства.