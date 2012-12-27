Подмосковный "Атлант" в серии буллитов уступил "Барысу"

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковный "Атлант" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ уступил казахстанскому "Барысу". Победитель определился в серии послематчевых буллитов.

Встречу активнее начали хозяева. Весь первый период они искали подступы к воротам "Атланта", на 16-й минуте счет в матче был открыт. Отличился Пушкарев, с близкого расстояния пробивший Худобина.

Спустя 25 секунд разрыв в счете увеличился. Автором шайбы стал Боченски. Но на этом "Барыс" не остановился, и Полищук спустя минуту в третий раз огорчил голкипера "Атланта".

На 31-й минуте счет стал разгромным - Бойд удачно сыграл на добивании и поразил ворота Худобина с близкого расстояния. Однако "Атлант" и не думал сдаваться на милость победителя и совершил удивительный "камбек".

Спустя минуту после гола Бойда Глухов отквитал одну шайбу. А за две минуты до конца второго периода Шевченко забил второй гол "Атланта" в этом матче - 4:2.

Третья двадцаминутка прошла при преимуществе подмосковного клуба. За минуту до конца Шевченко сделал дубль, а за 5 секунд до сирены Стольберг сумел сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева.

"Атлант" терпит шестое поражение подряд, но сохраняет за собой 11 место в Западной конференции.