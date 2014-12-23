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Спорт

23 декабря 2014, 14:53

Определены стартовые составы сборных Запада и Востока на Матч звезд КХЛ

КХЛ Матч звезд КХЛ стартовые пятерки

Нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Названы стартовые составы сборных Запада и Востока на седьмой в истории Матч звезд Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Составы были определены по итогам голосования на сайте Матча звезд, которое завершилось во вторник. Напомним, что поединок состоится 25 января во дворце спорта "Большой" в Сочи.

В стартовый состав команды "Запад" попали:

Вратарь: Александр Еременко ("Динамо" М) - 14 536 голосов;

Защитники: Ник Бэйлен ("Динамо" Минск, 15 623) и Райан Гундерсон ("Йокерит", 12 077);

Нападающие: Александр Радулов (ЦСКА, 20 638), Илья Ковальчук (СКА, 18 990), Стив Мозес ("Йокерит", 16 034).

Стартовый состав команды "Восток":

Вратарь: Константин Барулин ("Авангард", 10 575);

Защитники: Кирилл Кольцов ("Салават Юлаев", 18 250) и Крис Ли ("Металлург" Магнитогорск, 13 065);

Нападающие: Сергей Мозякин (18 241) и Данис Зарипов (13 528) (оба - "Металлург" Магнитогорск), Сергей Костицын ("Ак Барс", 12 335).

Стоит отметить, что Еременко, Радулов, Ковальчук, Кольцов, Мозякин и Зарипов второй год подряд попали в стартовые составы команд на Матче звезд КХЛ.

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Напомним, в Матче звезд, который состоялся 11 января 2014 года в Словакии, команда Западной конференции обыграла сборную Востока со счетом 18:16.

Кроме того, сборная Запада добилась победы и в мастер-шоу. В забеге на скорость лучшим стал Михаил Бартович, в конкурсе вратарей - Иван Лисутин, в бросках на точность - Дерон Куинт. Также игроки Запада выиграли эстафету. При этом Восток выиграл эстафету на скорость, а Денис Куляш и Константин Барулин победили в конкурсах "самый сильный бросок" и "эффектный буллит" соответственно.

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Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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