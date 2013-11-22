Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 ноября 2013, 23:25

Спорт

"Спартак" одержал победу над "Нефтехимиком" в домашнем матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский "Спартак" дома обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:2.

"Красно-белые" выигрывали 2:0 уже к 7-й минуте встречи. Первым отличился Дерон Куинт, реализовавший численное преимущество, а через несколько минут счет удвоил Том Ванделль.

Однако еще до перерыва игрок "Нефтехимика" Денис Толпеко отыграл одну шайбу.

Во второй двадцатиминутке был сделан лишь один результативный бросок - спартаковец Виктор Бобров сделал счет 3:1.

В заключительной трети матча бывший капитан "Спартака" Максим Рыбин сократил счет до минимума. Но последнее слово осталось за "красно-белыми" - Мэтт Андерсон поразил уже пустые ворота нижнекамцев.

Московский "Спартак" набрал 3 очка и занимает 8-е место в Западной конференции.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
КХЛ ХК Спартак Нефтехимик

Главное

