Итоги сезона КХЛ: провал фаворитов и удачный старт новичков

Фото: ИТАР-ТАСС

Об итогах регулярного чемпионата КХЛ, неожиданностях завершившегося сезона и командах, которые прыгнули выше головы, рассуждает спортивный обозреватель M24.ru Евгений Сафонов.

Неоднозначно, но с сюрпризами…

Регулярный чемпионат шестого сезона КХЛ подошел к концу. Нельзя однозначно сказать, что в этот раз мы увидели что-то экстраординарное. Да, были и неожиданности, и сюрпризы, как со знаком "плюс", так и со знаком "минус". "Регулярка" получилась неоднозначной, впрочем, как и всегда. Теперь – к подробностям.

Провал фаворитов

Если бы перед началом сезона кто-нибудь из специалистов заявил о том, что финалисты Кубка Гагарина 2012 и 2013 годов – омский "Авангард" и челябинский "Трактор" не смогу даже попасть в плей-офф, то этого человека наверняка бы заподозрили бы в психической неполноценности. Но на сегодняшний день этот факт – обе команды остались за пределами кубковой восьмерки на Востоке и вынуждены будут биться не за Кубок Гагарина, а за утешительный приз для неудачников – Кубок надежды.

Причины столь невпечатляющего выступления "Трактора" и "Авангарда" в чем-то похожи, но при этом довольно сильно различаются. У омского клуба с самого начала сезона были серьезные проблемы с составом (не хватало надежного голкипера) и с тренерским штабом. Руководство "ястребов" предпринимало серьезные попытки переломить ситуацию, но слишком много было упущено на старте сезона и новому главному тренеру омичей Милошу Ржиге, возможно, не хватило времени, чтобы исправить ситуацию.

Фото: ИТАР-ТАСС

А вот что случилось с "Трактором" - большая загадка для всех. Еще в прошлом сезоне эта же команда билась в финале и имела осязаемые шансы для того, чтобы поднять над своей головой Кубок Гагарина. Сохранился тренерский штаб, остались практически все лидеры, но при этом в нынешнем сезоне челябинцы не были похоже сами на себя. Возможно, в клубе присутствовали некие подводные течения, которые помешали "Трактору" выступить на привычном уровне.

В той же НХЛ достаточно часто бывает так, что команды, добившиеся чего-то в предыдущем сезоне, на следующий год оказываются в неудачниках и при этом никто не делает каких-то оргвыводов. В российских реалиях так делать не принято и никто не удивится, если в межсезонье в Омске и Челябинске сменится не только тренерский штаб, но и все руководство.

Триумф новичков

Перед сезоном 2013-2014 в КХЛ включили две новые команды – "Медвешчак" из хорватского Загреба и "Адмирал" из российского Владивостока. Отношение к включению этих клубов было неоднозначным, но уже по ходу сезона оба они доказали, что являются достаточно конкурентоспособными. Так, хорваты на финише регулярки обошли ЦСКА и заняли 6-е место, а команда с Дальнего Востока и вовсе совершила маленький спортивный подвиг, обойдя корифеев КХЛ – "Трактор" и "Авангард".

Помимо чисто спортивных успехов обе команды могут похвастаться и колоссальным зрительским интересом, чего не хватает клубам с куда более богатой историей и победными традициями. Особенно приятно, что это случилось во Владивостоке, где до сентября 2013-го года вообще не существовало какого-либо профессионального хоккейного клуба. Уже сейчас идут разговоры о том, что городу нужна более вместительная арена и существуют планы увеличения вместительности ледового дворца.

Мало новых российских звезд

Каждый сезон болельщики ждут появления новых имен. Всем приятно, когда в командах появляются новые имена, особенно, если речь идет о молодых хоккеистах. К сожалению, процесс обновления бомбардирских топов в КХЛ происходит мучительно медленно. Не стал исключением и нынешний сезон. Достаточно открыть список лучших и понять, что все стабильно, но стабильность эта, скорее, говорит о стагнации, нежели о развитии.

Фото: ИТАР-ТАСС

К сожалению для российских болельщиков, практически в каждом клубе на главных ролях находятся иностранные хоккеисты. Конечно, исключения есть, например, московское "Динамо", но это исключение еще лучше подтверждает общее правило. Если говорить о хоккеистах, которые не дают упасть российскому знамени, то здесь на первых ролях будут Мозякин, Зарипов и вернувшийся из НХЛ Ковальчук. Печально то, что всем этим парням уже больше 30 лет и назвать их можно лишь настоящим и прошлым нашего хоккея.

Если все же поднапрячся и найти молодых героев с паспортом Российской Федерации, то здесь выделяются 23-летний форвард из "Автомобилиста" Федор Малыхин и 20-летний нападающий ЦСКА Николай Прохоркин. Особенно приятно то, что и Малыхин и Прохоркин играют на позиции центрального нападающего.

Вместо послесловия – о календаре

И в конце снова хотелось бы написать о грустном – о календаре регулярного чемпионата КХЛ. Если сентябрь и октябрь были переполнены матчами, то в ноябре и декабре клубы практически не играли. Причина прежняя – слишком большие паузы на Евротуры. Не будь в феврале Олимпиады – то мало бы что поменялось, поскольку в другие годы в этом месяце тоже будет пауза, пусть и не такая длинная.

Можно сказать, что из-за мало кому интересных турниров сборных у нас нет нормального регулярного чемпионата. Болельщики вынуждены ходить на хоккей по 4 раза в неделю, что приводит к тому, что зачастую матчи проходят при полупустых трибунах, поскольку такие часты посещения арены требуют серьёзных и денежных, и временных затрат.

Были надежды, что все изменится после Олимпиады в Сочи, но провал нашей сборной, похоже, приведёт к тому, что изменения будут только в худшую для КХЛ и болельщиков сторону. Паузы будут только длиннее, а календарь еще более рваным. О нормальном турнире профессиональных клубов нам остается только мечтать.

Евгений Сафонов