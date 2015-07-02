Матч звезд КХЛ-2016 может пройти в Милане, Шанхае или Цюрихе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Милан, Шанхай и Цюрих рассматриваются как места для проведения традиционного Матч звезд Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2015/16, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Согласно утвержденному календарю, Матч звезд КХЛ пройдет 23 января 2016 года.

"На данный момент КХЛ рассматривает не только российские города, но и Милан, Шанхай и Цюрих в качестве потенциального места проведения Матча звезд. Первые два выглядят предпочтительнее, так как проведение Матча звезд там поможет лиге в освоении новых рынков: клуб из Милана давно хочет войти в состав КХЛ, Китай может стать одним из направлений работы лиги, поэтому оба места привлекательны с маркетинговой точки зрения", – сообщил собеседник агентства.

"Окончательное решение будет принято в ближайшее время, нужно немного подождать. Однозначно можно сказать, что выбор места за пределами России – это один из приоритетов для продвижения. По этой же причине в первую очередь смотрят страны и города, где нет клубов КХЛ", – добавил источник издания.

Добавим, что во вторник в офисе КХЛ был представлен календарь сезона-2015/16. Регулярный чемпионат лиги стартует 24 августа матче между обладателем Кубка Гагарина петербургским СКА и победителем "регулярки" прошлого сезона московским ЦСКА.

Первый Матч звезд был сыгран в сезоне 2008/09 в Москве, на Красной площади. В качестве ледовой арены выступил ГУМ-Каток с заранее сконструированными трибунами на 4 тысячи мест.