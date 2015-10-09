"Я не хочу быть великим покойником": неизвестные факты о Джоне Ленноне

Фото: facebook.com/johnlennon

В юбилейные даты великих музыкантов принято вспоминать какие-то яркие страницы их биографии, однако в случае с Джоном Ленноном, чье 75-летие все прогрессивное человечество празднует 9 октября, это не такая уж и легкая задача.

На первый взгляд, о жизни великого битла известно все и вся. Но можно постараться – в биографии Джона есть факты, разрушающие некоторые устойчивые мифы о нем и помогающие нам построить чуть более полный образ одного из главных музыкантов ХХ века. Давайте попробуем разобраться с этими не слишком известными страницами из жизни Леннона.

Леннон и Маккартни так и не помирились

Казалось бы, все знают о ссоре, которая произошла между Джоном и Полом, и многие считают, что бывшие друзья так больше никогда и не встретились и не предприняли ни малейшей попытки помириться. Между тем это не так. Более того, Леннон и Маккартни однажды даже оказались в одной студии звукозаписи и записали вместе несколько вещей.

Фото: Victor Boyton/ AP/ ТАСС

Это случилось в 1974 году, когда Джон на некоторое время переехал жить в Лос-Анджелес, – этот период в его биографии назван "потерянным уик-эндом".

Джон поссорился с Йоко Оно, планировал подать на развод – и начал новую жизнь с обаятельной китаянкой Мэй Пэнг.

В Лос-Анджелесе Джон работал вместе со своим приятелем, музыкантом Харри Нильссоном (Нильссон попросил Леннона спродюсировать его альбом Pussy Cats, и Джон с радостью согласился).

Вот только сессии звукозаписи переросли в затяжную гулянку, к которой с радостью присоединились приглашенные звезды – Стиви Уандер, Ринго Старр, гитарист Джесси Эд Дэвис (всех их Леннон и Нильссон пытались привлечь к участию в записи). И – совершенно неожиданно для всех! – в студии возник сам Пол Маккартни.

Джон и Пол обнялись – и начали джемовать (при этом Маккартни сел за барабаны – Ринго Старр на записи в тот день не появился).

Сессия продолжилась через пару дней, и в результате у нас есть бутлег-альбом A Toot And A Snore, на котором мы можем услышать, как Леннон и Маккартни в последний раз играют вместе.

Фото: facebook.com/johnlennon

Конечно, никаких новых вещей Джон и Пол тогда не записали – исполняли они в основном рок-н-ролльные стандарты начала 1960-х, да и само качество игры оставляло желать лучшего – Маккартни позднее вспоминал эту сессию как "невероятный кавардак". Тем не менее лед, который возник между двумя друзьями, наконец-то дал трещину.

Джон через несколько недель вернется к Йоко Оно – и полностью изменит стиль жизни: у него родится сын Шон (кстати, день рождения Шона совпадает с днем рождения Джона, так что Шон Леннон тоже отмечает 9 октября 40-летний юбилей), и рок-музыкант превратится в нежного и заботливого отца. Все свое время Леннон будет проводить с семьей и выйдет из тени лишь через пять лет, записав великолепный альбом Double Fantasy, которому суждено было стать лебединой песней музыканта…

Фото: DPA/ ТАСС

Однако Джон и Пол продолжают общаться – конечно, не так часто, как раньше. Несколько раз Пол заходит к Джону в гости, а когда после гибели Леннона полиция начинает проверять звонки, поступавшие в квартиру Джона, то выясняется, что Пол Маккартни довольно часто звонил старому другу. Сам Пол так вспоминал об этих разговорах: "Мы, к счастью, успели помириться, и когда созванивались, болтали ни о чем. Например, однажды Джон продиктовал мне рецепт домашнего хлеба, который сам пек и очень этим гордился".

Джон Леннон – непримиримый оппозиционер

Политические эскапады Леннона начала 1970-х помнят многие – Джон Леннон и Йоко Оно были в авангарде леворадикального движения. Приехав в 1971 году в Америку, Джон мгновенно включился в политическую борьбу – выступал в защиту прав индейцев, за смягчение условий содержания заключенных в тюрьмах, бастовал в поддержку Джона Синклера, одного из лидеров американской молодежи (Синклера посадили на 10 лет за хранение марихуаны, но после того как Леннон встрял в борьбу за его освобождение, выпустили).

Фото: facebook.com/johnlennon

Долгое время Леннону не хотели выдавать вид на жительство в США, его даже пытались выдворить из страны, но с уходом в отставку президента Никсона в 1974 году ситуация изменилась. Адвокаты Леннона и Оно находят юридическую зацепку: они обнаруживают, что преследования Леннона связаны с его политической деятельностью, что подтверждается документами ФБР (агенты пристально следили за Джоном), а это уже нарушение конституции США. В итоге Леннон добивается своего – в 1976 году он получает американскую визу, разрешающую постоянное проживание в США.

Фото: facebook.com/johnlennon

В этот момент Джона уже не интересует политика – он, как мы говорили выше, полностью поглощен домом и семьей. Более того, президент Джимми Картер приглашает Джона и Йоко на частный прием по случаю своей инаугурации. Джон не отказался, и по всем телеканалам вскоре разлетелась съемка, на которой мы видим, как уставший слушать бесконечные поздравительные речи Леннон… заснул. Больше никакая политическая борьба его не интересовала – он нашел свое счастье, свою семью, и даже вернувшись в музыку, политическую карьеру возобновлять не планировал.

Джон Леннон не планировал возвращаться в Англию

Америка стала для Леннона новым домом, он обожал Нью-Йорк и прекрасно себя чувствовал в этом шумном и вечно живом городе. Но вернуться в родную Британию Джон, конечно же, мог, хотя и не сильно стремился.

Фото: facebook.com/johnlennon

Тем не менее такое решение он принял незадолго до гибели – выход альбома Double Fantasy должен был сопровождаться большим европейским турне. Уже начались переговоры, и на 1981 год был запланирован десяток концертов, в том числе и в Англии. При этом Джон тщательно отрицал, что грядущие концерты будут обставлены как "невероятное возвращение Леннона".

В одном из последних интервью Леннон прямо сказал: "Не будет никаких огней и пиротехники – мы просто поедем играть концерты и все. Все будет выглядеть очень скромно".

Сам Леннон утверждал, что с новым альбомом он словно бы "заново родился" и что "приятно начинать все сначала, как когда-то в 1968-м, – я новорожденный рокер и у меня еще все впереди".

А что было бы, если…

Нет ничего хуже, чем предполагать, но тем не менее у нас есть довольно стройная версия того, что могло бы случиться с Джоном, выживи он после выстрелов маньяка Чепмена. В 2010 году было опубликовано виртуальное интервью с якобы выжившим Ленноном. По этой версии Леннон все-таки развелся с Йоко, ведет тихую и спокойную жизнь на ферме, периодически выступая с бывшими коллегами по The Beatles (их реюнион состоялся бы, естественно, на легендарном концерте Live Aid в 1985 году), но при этом особо не желает вмешиваться в музыкальную жизнь. Леннон критикует политику США на Ближнем Востоке и снова призывает к борьбе за мир – одним словом, ничего шокирующего. Вот только представить Джона Леннона 75-летним лично у меня не совсем получается. Да собственно, это не получалось и у него самого.

Фото: facebook.com/johnlennon

А главное – безумной посмертной славы он тоже не хотел. В уже упомянутом большом интервью журналу Rolling Stones Леннон заявил прямо: "Сид Вишес, Джеймс Дин – вся эта посмертная слава явно не для меня. Я не хочу быть великим покойником, чтобы от меня сходили с ума после моей смерти".

Так что единственный способ исполнить этот завет Джона – относиться к нему как к живому, ведь у нас остались его прекрасные песни, которые спустя 35 лет после гибели Леннона находят все новых и новых поклонников и по-прежнему тепло отзываются в наших душах.

И Джону, конечно, никогда не будет 75. Ему навеки 40.

Павел Сурков