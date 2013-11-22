22 ноября в Измайловском парке откроется каток "Серебряный лед". Для посетителей организуют теплые раздевалки, надежные камеры хранения личных вещей, услугу по заточке коньков, кафе, паркинг, а также комнату матери и ребенка.

Фото: ИТАР-ТАСС

В пунктах проката можно взять коньки от 27 до 46 размера. На льду будет играть музыка, сделают оригинальную подсветку и организуют видеотрансляции на большом экране.

Для детей и взрослых будут организованы занятия по обучению фигурному катанию First step. Кроме того, в течение всего зимнего сезона на катке пройдут интерактивные программы, спортивные соревнования, выступления спортсменов, концерты и ледовые шоу.

Общая площадь катка с натуральным льдом - 8000 квадратных метров, а искусственного льда - 3300 квадратных метров.

На катке работает ситема сеансов: в будние дни I сеанс будет проходить с 14.00 до 17.00, II сеанс – с 18.00 до 22.00; в выходные и праздничные дни I сеанс – с 12.00 до 17.00, II сеанс – с 18.00 до 22.00. Ежедневно с 17.00 до 18.00 – технический перерыв.

С 9 декабря каждый понедельник с 14.00 до 17.00 каток для пенсионеров будет бесплатным, для остальных – с 50-процентной скидкой.