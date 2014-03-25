Московские усадьбы: от царских палат до купеческого особняка

В Москве наступила по-настоящему весенняя погода, значит пора выйти из дома и погулять на свежем воздухе. Отличным местом для прогулок могут стать исторические усадьбы: здесь можно не только отдохнуть на природе, но и расширить кругозор. О московских дворянских имениях и царских резиденциях - в материале M24.ru.

Усадьба Измайлово

Это родовая усадьба Романовых, расположенная на уникальном рукотворном острове, созданном по повелению царя Алексея Михайловича, отца Петра I. В 1667 году речка Робка (ныне - Серебрянка) была перегорожена плотинами, а образовавшийся Серебряно-Виноградный пруд окружил так называемый Измайловский остров, на котором располагалась царская усадьба. Ее центром был Государев двор (строился в 1664-1690 годы). Вокруг него располагались многочисленные хозяйственные постройки. В 1671-1679 годы на месте существовавшей с начала XVII века деревянной церкви был возведен каменный Покровский собор.

Мостовая Башня и Покровский собор усадьбы Измайлово. Фото: ИТАР-ТАСС

С усадьбой связаны детские годы Петра. Измайловские рощи были местом маневров его потешных полков. Для плавания по прудам и рекам в усадьбе имелся выписанный из Англии в середине XVII века ботик, который потом обнаружил юный Петр I, и который он позднее перевез в Санкт-Петербург и назвал "дедушкой русского флота"

Парадным въездом в усадьбу являлась Мостовая башня, где в настоящее время располагается филиал Государственного Исторического музея "Измайлово и правители России".

В 1850 году на Измайловском острове открылась Измайловская Николаевская Военная Богадельня, которая разместилась в зданиях, специально для этого выстроенных по проекту известных архитекторов Константина Тона и Михаила Быковского. При этом два корпуса были пристроены непосредственно к собору, а хозяйственные постройки повторяли форму разобранных зданий Государева двора.

В Советское время богадельня была закрыта, в ее зданиях разместился рабочий поселок - городок имени Баумана.

Сейчас в усадьбе Измайлово проводятся экскурсии и костюмированные представления.

Как добраться От станции метро"Партизанская" на троллейбусах № 87, 22 или маршрутных такси №322м, 272м до остановки "Главная аллея". От станции метро"Партизанская" на троллейбусах № 87, 22 или маршрутных такси №322м, 272м до остановки "Главная аллея". На автомобиле нужно ехать по шоссе Энтузиастов, затем повернуть на Главную аллею Измайловского парка и ехать до пересечения с Измайловским шоссе, далее пешком.



Екатерининский дворец

Лефортовский парк. Фото: ИТАР-ТАСС

Дворец для Екатерины II строился по проекту, приписываемому Антонио Ринальди. Проблемы при строительстве привели к необходимости перестройки под руководством архитектора Карла Бланка, который завершил первый этап строительства к концу 1781 года. Екатерина II в феврале 1782 года передала строительство в ведение знаменитому Джакомо Кваренги, поручив ему внутреннее убранство, "а равно и фасад, по колику можно поправить".

Здание примечательно самой большой в Москве колоннадой эпохи классицизма. Шестнадцать коринфских колонн Екатерининского дворца, сложенных из каменных блоков, смотрят в исторический сквер или так называемую Анненгофскую рощу 1730-х годов. А за дворцом опускается к Яузе Лефортовский парк

В 1771 году для соединения Екатерининского дворца с Лефортовским был построен Дворцовый (ныне Лефортовский) мост.

При Павле I во дворце разместились казармы: пришлось упростить отделку парадных залов и устроить перед дворцом плац (сейчас это Краснокурсантская площадь). Начиная 1825 года, в течение более чем ста лет, здесь размещались различные военные учебные заведения - 1-й и 2-й кадетские корпуса, военные училища, а в 1937 году Военная Академия бронетанковых войск. Сейчас здесь расположен Главный военный госпиталь имени Бурденко.

Прилегающий к Екатерининскому дворцу Лефортовский парк был разбит в 1703 году, его называли "Версалем на Яузе". От первоначальной голландской планировки в парке по сей день осталась липовая аллея, беседка-ротонда, пять прудов, скамейки и грот Растрелли.

Кроме этого, до наших дней сохранились остатки террасы из красного кирпича и мост-плотина, разделяющий пруды. По нему проходит главная аллея, обсаженная липами. Возле нижнего пруда расположена недавно отреставрированная полукруглая беседка в память о Петре I.

В парке четыре входа: главный вход - с Красноказарменной улицы, и три второстепенных - с Головинской набережной, с Госпитальной улицы и с Госпитальной площади.

Как добраться Станция метро "Авиамоторная", далее тролейбусом 24 до остановки "Лефортовский парк".

Станция метро "Авиамоторная", далее тролейбусом 24 до остановки "Лефортовский парк".

Усадьба в Быково

Усадьба была основана бывшим генерал-губернатором Москвы Михаилом Измаиловым в последней четверти XVIII века. Часть построек проектировал знаменитый архитектор Василий Баженов, в том числе и главный дом на берегу реки Быковки.

К сожалению, от старого дома остался лишь фундамент и подводящие к дому пандусы с оградой из белого камня. В середине XIX века, когда Быково перешло во владение Иллариона Воронцова-Дашкова, дом был перестроен архитектором Бовуаром де Симоном в пышный дворец с башней в стиле английских замков.



Владимирская церковь в Быково. Фото: ИТАР-ТАСС

Из баженовских построек до наших дней дошла Владимирскую церковь (1789). Особенно интересен западный фасад с изящными парными башнями-колокольнями и двухмаршевой белокаменной лестницей с красивой балюстрадой. Лестница вела в верхнюю летнюю церковь во имя икон Владимирской Божией Матери. Под лестницей - портал входа в зимнюю церковь Рождества Христова, которая действует и сейчас. В середине XIX века рядом с храмом была построена отдельно стоящая колокольня. С именем Баженова связывают и сохранившуюся на одном из островов пруда в парке павильон-беседку.

Все сооружения гармонично смотрятся в соседстве друг с другом, образуя единый архитектурный ансамбль.

В конце XIX века усадьба была продана инженеру Николаю Ильину и до революции оставалась собственностью его семьи. Затем здесь разместилась детская колония, позднее - санаторий. Сейчас это - место отдыха москвичей.

Как добраться На общественном транспорте: от Казанского вокзала нужно доехать до станции Удельная. Далее автобусами 23 или 39 до остановки "Храм". Либо от метро "Выхино" автобусом 424 до остановки "Храм". Здесь вы увидите Владимирскую церковь, а до главного дома нужно идти пешком среди заборов частной застройки и далее через парк. На общественном транспорте: от Казанского вокзала нужно доехать до станции Удельная. Далее автобусами 23 или 39 до остановки "Храм". Либо от метро "Выхино" автобусом 424 до остановки "Храм". Здесь вы увидите Владимирскую церковь, а до главного дома нужно идти пешком среди заборов частной застройки и далее через парк. На автомобиле: от Москвы двигайтесь по дороге А102. Не доезжая до Жуковского, на светофоре нужно повернуть направо и еще раз направо. Дорога пойдет вдоль частных домов. Ехать не очень далеко – вскоре должны показаться величественные шпили храма. До главного дома усадьбы – пешком через парк.



Усадьба Коломенское

Бывшая царская резиденция, а ныне историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник.

Усадьба расположена к югу от центра Москвы, занимает территорию около 390 гектаров

Расцвет Коломенского связан с царствованием Алексея Михайловича, наряду с Измайловским островом, Коломенское было его любимой резиденцией. В 1668 году здесь был построен великолепный деревянный дворец. В Государев двор входили деревянные хоромы с домовой Казанской церковью, Сытный, Кормовой, Хлебный или Хлебенный дворы, Приказные палаты, Полковничьи палаты и караульни.



Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Фото: ИТАР-ТАСС

После перенесения столицы в Санкт-Петербург Коломенское пришло в упадок. При Екатерине II обветшавший дворец был разобран. Новый четырехэтажный дворец построен в 1766-1767 годы напротив северного фасада церкви Вознесения. Нижние два этажа были каменные, а верхние - деревянные.

В следующий раз дворец перестраивался в 1825 году по проекту Евграфа Тюрина. Верхние деревянные этажи были разобраны и построены новые с использованием материалов от разборки, а в кладке нижних двух каменных этажей была максимально использована старая кладка.



Музей Коломенское был основан в 1923 году. Сегодня комплекс состоит из 17 памятников архитектуры: 12 из них - сохранившаяся часть архитектурного ансамбля царской усадьбы; четыре памятника - деревянные сооружения, привезенные из разных областей России.

В 2011 году после реконструкции был открыт для посещения Дворец царя Алексея Михайловича, в котором воссозданы исторические интерьеры XVII века.

В Театральной хоромине Дворца проходят различные спектакли и концерты классической музыки.

Посетители музея-заповедника могут принять участие в старинных народных гуляньях с катанием на лошадях и прогулками на теплоходах по Москве-реке, а также в фольклорном представлении "Старинная свадьба", во время которого гости переодеваются в народные свадебные костюмы и становятся героями свадебного обряда.

В парке также есть несколько этнографических экспозиций: действующие кузница, конюшня, усадьба пасечника с ульями, аптекарский огород, водяная мельница на реке Жужа.



Как добраться Станция метро "Коломенская", далее до музея-заповедника 3 минуты пешком. Также можно выйти на станции метро "Каширская".

Станция метро "Коломенская", далее до музея-заповедника 3 минуты пешком. Также можно выйти на станции метро "Каширская".

Усадьба "Черемушки-Знаменское"

Эта бывшая подмосковная дворянская усадьба, расположена на юго-западе современной Москвы. От усадьбы происходит название района Черемушки.

Первоначально село Черемушки принадлежало роду Голицыных, от которых в 1783 году перешло Сергею Меншикову - внуку знаменитого сподвижника Петра I. Для обустройства села тот пригласил архитектора Ф.-К. Х. Вильстера, который построил здесь в стиле классицизма усадебный дворец с колоннами и портиком, увенчанный куполом, а также многочисленные служебные постройки



Усадьба "Черемушки-Знаменское". Фото: www.atomic-energy.ru

После смерти Меншикова его сыновья Александр и Николай условились, что в Черемушках поселится Николай. На одной линии с Чайным домиком конца XVIII века новый владелец выстроил павильон "Миловида". При нем же в Черемушкинском парке появился и так называемый "Эрмитаж" с четырехколонным портиком.

После смерти Николая Меншикова усадьбой некоторое время владел его племянник, а затем в 1880 году она была продана известному московскому купцу и меценату Василию Якунчикову. Дочь предпринимателя - художница Мария Якунчикова любила изображать усадьбу на своих полотнах.

В начале XX века в связи с распространением моды на неоклассицизм господский дом был капитально реконструирован и заново обставлен при участии архитектора Ивана Жолтовского.

После Октябрьской революции усадьбу, из которой были вывезены все вещи, занимал совхоз "Якунчиково". В 1920-е годы барский дом использовался как пансион.

Сейчас этот дом занимает Институт теоретической и экспериментальной физики. Целиком усадьба сегодня, к сожалению, недоступна для посещения, однако можно попасть на территорию бывшего конного двора. В этом здании расположен музей гельминтологии.

Как добраться Усадьба расположена по адресу Б. Черемушкинская, 25, 28, ближайшие станции метро "Нагорная", "Академическая", "Профсоюзная".

Усадьба расположена по адресу Б. Черемушкинская, 25, 28, ближайшие станции метро "Нагорная", "Академическая", "Профсоюзная".

Григорий Медведев