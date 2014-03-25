Московские усадьбы: от царских палат до купеческого особняка

В Москве наступила по-настоящему весенняя погода, значит пора выйти из дома и погулять на свежем воздухе. Отличным местом для прогулок могут стать исторические усадьбы: здесь можно не только отдохнуть на природе, но и расширить кругозор. О московских дворянских имениях и царских резиденциях - в материале M24.ru.
Усадьба Измайлово
Это родовая усадьба Романовых, расположенная на уникальном рукотворном острове, созданном по повелению царя Алексея Михайловича, отца Петра I. В 1667 году речка Робка (ныне - Серебрянка) была перегорожена плотинами, а образовавшийся Серебряно-Виноградный пруд окружил так называемый Измайловский остров, на котором располагалась царская усадьба. Ее центром был Государев двор (строился в 1664-1690 годы). Вокруг него располагались многочисленные хозяйственные постройки. В 1671-1679 годы на месте существовавшей с начала XVII века деревянной церкви был возведен каменный Покровский собор.
Мостовая Башня и Покровский собор усадьбы Измайлово. Фото: ИТАР-ТАСС
С усадьбой связаны детские годы Петра. Измайловские рощи были местом маневров его потешных полков. Для плавания по прудам и рекам в усадьбе имелся выписанный из Англии в середине XVII века ботик, который потом обнаружил юный Петр I, и который он позднее перевез в Санкт-Петербург и назвал "дедушкой русского флота"
Парадным въездом в усадьбу являлась Мостовая башня, где в настоящее время располагается филиал Государственного Исторического музея "Измайлово и правители России".
В 1850 году на Измайловском острове открылась Измайловская Николаевская Военная Богадельня, которая разместилась в зданиях, специально для этого выстроенных по проекту известных архитекторов Константина Тона и Михаила Быковского. При этом два корпуса были пристроены непосредственно к собору, а хозяйственные постройки повторяли форму разобранных зданий Государева двора.
В Советское время богадельня была закрыта, в ее зданиях разместился рабочий поселок - городок имени Баумана.
Сейчас в усадьбе Измайлово проводятся экскурсии и костюмированные представления.
Как добратьсяОт станции метро"Партизанская" на троллейбусах № 87, 22 или маршрутных такси №322м, 272м до остановки "Главная аллея".
На автомобиле нужно ехать по шоссе Энтузиастов, затем повернуть на Главную аллею Измайловского парка и ехать до пересечения с Измайловским шоссе, далее пешком.
Екатерининский дворец
Лефортовский парк. Фото: ИТАР-ТАСС
Дворец для Екатерины II строился по проекту, приписываемому Антонио Ринальди. Проблемы при строительстве привели к необходимости перестройки под руководством архитектора Карла Бланка, который завершил первый этап строительства к концу 1781 года. Екатерина II в феврале 1782 года передала строительство в ведение знаменитому Джакомо Кваренги, поручив ему внутреннее убранство, "а равно и фасад, по колику можно поправить".
Здание примечательно самой большой в Москве колоннадой эпохи классицизма. Шестнадцать коринфских колонн Екатерининского дворца, сложенных из каменных блоков, смотрят в исторический сквер или так называемую Анненгофскую рощу 1730-х годов. А за дворцом опускается к Яузе Лефортовский парк
В 1771 году для соединения Екатерининского дворца с Лефортовским был построен Дворцовый (ныне Лефортовский) мост.
При Павле I во дворце разместились казармы: пришлось упростить отделку парадных залов и устроить перед дворцом плац (сейчас это Краснокурсантская площадь). Начиная 1825 года, в течение более чем ста лет, здесь размещались различные военные учебные заведения - 1-й и 2-й кадетские корпуса, военные училища, а в 1937 году Военная Академия бронетанковых войск. Сейчас здесь расположен Главный военный госпиталь имени Бурденко.
Прилегающий к Екатерининскому дворцу Лефортовский парк был разбит в 1703 году, его называли "Версалем на Яузе". От первоначальной голландской планировки в парке по сей день осталась липовая аллея, беседка-ротонда, пять прудов, скамейки и грот Растрелли.
Кроме этого, до наших дней сохранились остатки террасы из красного кирпича и мост-плотина, разделяющий пруды. По нему проходит главная аллея, обсаженная липами. Возле нижнего пруда расположена недавно отреставрированная полукруглая беседка в память о Петре I.
В парке четыре входа: главный вход - с Красноказарменной улицы, и три второстепенных - с Головинской набережной, с Госпитальной улицы и с Госпитальной площади.
Как добратьсяСтанция метро "Авиамоторная", далее тролейбусом 24 до остановки "Лефортовский парк".
Усадьба в Быково
Усадьба была основана бывшим генерал-губернатором Москвы Михаилом Измаиловым в последней четверти XVIII века. Часть построек проектировал знаменитый архитектор Василий Баженов, в том числе и главный дом на берегу реки Быковки.
К сожалению, от старого дома остался лишь фундамент и подводящие к дому пандусы с оградой из белого камня. В середине XIX века, когда Быково перешло во владение Иллариона Воронцова-Дашкова, дом был перестроен архитектором Бовуаром де Симоном в пышный дворец с башней в стиле английских замков.
Владимирская церковь в Быково. Фото: ИТАР-ТАСС
Из баженовских построек до наших дней дошла Владимирскую церковь (1789). Особенно интересен западный фасад с изящными парными башнями-колокольнями и двухмаршевой белокаменной лестницей с красивой балюстрадой. Лестница вела в верхнюю летнюю церковь во имя икон Владимирской Божией Матери. Под лестницей - портал входа в зимнюю церковь Рождества Христова, которая действует и сейчас. В середине XIX века рядом с храмом была построена отдельно стоящая колокольня. С именем Баженова связывают и сохранившуюся на одном из островов пруда в парке павильон-беседку.
Все сооружения гармонично смотрятся в соседстве друг с другом, образуя единый архитектурный ансамбль.
В конце XIX века усадьба была продана инженеру Николаю Ильину и до революции оставалась собственностью его семьи. Затем здесь разместилась детская колония, позднее - санаторий. Сейчас это - место отдыха москвичей.
Как добратьсяНа общественном транспорте: от Казанского вокзала нужно доехать до станции Удельная. Далее автобусами 23 или 39 до остановки "Храм". Либо от метро "Выхино" автобусом 424 до остановки "Храм". Здесь вы увидите Владимирскую церковь, а до главного дома нужно идти пешком среди заборов частной застройки и далее через парк.
На автомобиле: от Москвы двигайтесь по дороге А102. Не доезжая до Жуковского, на светофоре нужно повернуть направо и еще раз направо. Дорога пойдет вдоль частных домов. Ехать не очень далеко – вскоре должны показаться величественные шпили храма. До главного дома усадьбы – пешком через парк.
Усадьба Коломенское
Бывшая царская резиденция, а ныне историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник.
Усадьба расположена к югу от центра Москвы, занимает территорию около 390 гектаров
Расцвет Коломенского связан с царствованием Алексея Михайловича, наряду с Измайловским островом, Коломенское было его любимой резиденцией. В 1668 году здесь был построен великолепный деревянный дворец. В Государев двор входили деревянные хоромы с домовой Казанской церковью, Сытный, Кормовой, Хлебный или Хлебенный дворы, Приказные палаты, Полковничьи палаты и караульни.
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Фото: ИТАР-ТАСС
После перенесения столицы в Санкт-Петербург Коломенское пришло в упадок. При Екатерине II обветшавший дворец был разобран. Новый четырехэтажный дворец построен в 1766-1767 годы напротив северного фасада церкви Вознесения. Нижние два этажа были каменные, а верхние - деревянные.
В следующий раз дворец перестраивался в 1825 году по проекту Евграфа Тюрина. Верхние деревянные этажи были разобраны и построены новые с использованием материалов от разборки, а в кладке нижних двух каменных этажей была максимально использована старая кладка.
Музей Коломенское был основан в 1923 году. Сегодня комплекс состоит из 17 памятников архитектуры: 12 из них - сохранившаяся часть архитектурного ансамбля царской усадьбы; четыре памятника - деревянные сооружения, привезенные из разных областей России.
В 2011 году после реконструкции был открыт для посещения Дворец царя Алексея Михайловича, в котором воссозданы исторические интерьеры XVII века.
В Театральной хоромине Дворца проходят различные спектакли и концерты классической музыки.
Посетители музея-заповедника могут принять участие в старинных народных гуляньях с катанием на лошадях и прогулками на теплоходах по Москве-реке, а также в фольклорном представлении "Старинная свадьба", во время которого гости переодеваются в народные свадебные костюмы и становятся героями свадебного обряда.
В парке также есть несколько этнографических экспозиций: действующие кузница, конюшня, усадьба пасечника с ульями, аптекарский огород, водяная мельница на реке Жужа.
Как добратьсяСтанция метро "Коломенская", далее до музея-заповедника 3 минуты пешком. Также можно выйти на станции метро "Каширская".
Усадьба "Черемушки-Знаменское"
Эта бывшая подмосковная дворянская усадьба, расположена на юго-западе современной Москвы. От усадьбы происходит название района Черемушки.
Первоначально село Черемушки принадлежало роду Голицыных, от которых в 1783 году перешло Сергею Меншикову - внуку знаменитого сподвижника Петра I. Для обустройства села тот пригласил архитектора Ф.-К. Х. Вильстера, который построил здесь в стиле классицизма усадебный дворец с колоннами и портиком, увенчанный куполом, а также многочисленные служебные постройки
Усадьба "Черемушки-Знаменское". Фото: www.atomic-energy.ru
После смерти Меншикова его сыновья Александр и Николай условились, что в Черемушках поселится Николай. На одной линии с Чайным домиком конца XVIII века новый владелец выстроил павильон "Миловида". При нем же в Черемушкинском парке появился и так называемый "Эрмитаж" с четырехколонным портиком.
После смерти Николая Меншикова усадьбой некоторое время владел его племянник, а затем в 1880 году она была продана известному московскому купцу и меценату Василию Якунчикову. Дочь предпринимателя - художница Мария Якунчикова любила изображать усадьбу на своих полотнах.
В начале XX века в связи с распространением моды на неоклассицизм господский дом был капитально реконструирован и заново обставлен при участии архитектора Ивана Жолтовского.
После Октябрьской революции усадьбу, из которой были вывезены все вещи, занимал совхоз "Якунчиково". В 1920-е годы барский дом использовался как пансион.
Сейчас этот дом занимает Институт теоретической и экспериментальной физики. Целиком усадьба сегодня, к сожалению, недоступна для посещения, однако можно попасть на территорию бывшего конного двора. В этом здании расположен музей гельминтологии.
Как добратьсяУсадьба расположена по адресу Б. Черемушкинская, 25, 28, ближайшие станции метро "Нагорная", "Академическая", "Профсоюзная".
Григорий Медведев