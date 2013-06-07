В Коломенском пройдут фестивали народной песни и классической музыки

Фото: mgomz.ru

12 июня в парке Коломенское и Измайлове в честь Дня России пройдут увлекательные праздничные мероприятия. Так, в 12:00 на сцене у Москвы-реки пройдет фестиваль "Страна великих вдохновений", посвященный великой русской певице Людмиле Зыкиной. На мероприятии прозвучат знаменитые русские народные песни, романсы и песни советских композиторов, советские шлягеры и новые песни.

В фестивале примут участие известные ансамбли: русский народный ансамбль "Россия" Людмилы Зыкиной, хореографический ансамбль "Березка" Надежды Надеждиной, ансамбль русской песни "Воронежские девчата", ансамбль "Колокола России". Также на праздновании выступят народные артисты СССР Элина Быстрицкая, Василий Овсянников, Александр Цыганков и другие.

В 16:00 на сцене у дворца царя Алексея Михайловича выступят лауреаты фольклорных фестивалей: шоу-группа "Горница", "Grand–Квартет", Наталья Рыжова и ансамбль "Смородина", а также певец и композитор Николай Берлинский.Артисты исполнят русские народные песни и произведения русских и советских композиторов.

В 18.00 в каре Государева двора в Измайлове состоится фестиваль классической музыки VIII "Инвалидный концерт". Представление будет посвящено 400-летию воцарения династии Романовых на российском престоле.

На сцене выступят солисты ведущих театров страны: Леонид Костюк, солист театра "Геликон опера" А Захаров, лауреат международных конкурсов Максим Осокин и многие другие. Они исполнят симфонические и вокальные сочинения русских композиторов. Кроме этого, со сцены прозвучат исторические песни, старинные марши и романсы.

Аккомпаниорвать артистам будет Центральный военный оркестр Минобороны России и Академический хор колледжа при Московской консерватории имени Чайковского.

Вход свободный.