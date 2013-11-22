"Последний рубеж" Сталлоне: взрывы по-настоящему

Через неделю, 28 ноября, в прокат выходит новый фильм продюсера Сильвестра Сталлоне "Последний рубеж" с Джеймсоном Стэтхэмом в главной роли. Ведущий программы "Утро" Иван Распопов посмотрел картину, сделанную в традициях "старой школы" - без мощных спецэффектов.

Фото: facebook.com/HomeFrontMovie

Помните фильм "Коммандос"? Я смотрел его в мутные перестроечные времена в видеосалоне, который расположился в ДК "Автомобилистов" - в годы "застоя" там показывали кино на большом экране. И ничего круче на тот момент я не видел. Помните этот классический фильм? Бывший командир спецотряда, отошедший от дел, живет в глуши. Но злые люди не дают старику покоя. Взяв в заложницы одиннадцатилетнюю дочурку Дженни, пытаются заставить полковника в отставке Джона Матрикса провернуть его руками ужасную операцию. Но на Железного Арни где сядешь, там и… сломаешься!

В новом фильме "Последний рубеж" все не так, как в ставшем уже классикой "Коммандос": здесь мы видим длинноволосого Джейсона Стэтхэма, а это уже космическая трансформация для этого актера, согласитесь? Герой Стэтхэма работает под прикрытием в самом сердце наркомафиозного картеля.

Жизнь идет, и бывший агент по борьбе с наркотиками Фил Брокер, уезжает со своей дочуркой в небольшой тихий городок, чтобы поставить крест на беспокойном прошлом. Чтобы никто из наркобарыг не смог найти героя, приходится даже…. состричь волосы и превратиться в привычного всем кинозрителям Джейсона Стэтхэма. Так вот, на улицах этого захолустного городка не все спокойно. Это тот самый тихий омут, где водятся ужасные и безжалостные черти. К тому же бывших агентов по борьбе с наркотиками, да и не только с ними, не бывает - это первое правило Голливуда. Поэтому беспокойное прошлое накрывает отставного офицера девятибалльной волной. И здесь очень пригождается его умение махать кулаками и ногами и стрелять точно в цель. Фил Брокер впрягается не за свое спокойствие, а за дочку, обижать, а тем более похищать которую не позволено никому, даже всемогущим продавцам метамфетаминов. Не буду рассказывать, чем дело кончилось: думаю, вы сами уже догадались.

Расскажу о самом интересном, оставшемся за кадром. Продюсер, а самое главное, сценарист этого фильма – Сильвестр Сталлоне. И оказывается, он сам хотел сыграть главную роль: "Изначально это должно было стать финальной главой в истории о Рембо. Я долго узнавал, как происходит борьба с наркотиками и вообще изучил эту тему со всех сторон. Я занимался этим сценарием много лет и, наконец, понял, что это не та история, где должен играть я. Нужен другой актер".

Он был прав на 100 процентов. Если бы Сталлоне сам сыграл в картине, то, по моему скромному и не сильно профессиональному мнению, пересечения с "Коммандос" были бы слишком очевидными. А со Стэтхэмом из этого получился фильм, который просто "разминает" всем известную тему и демонстрирует очевиднейший сюжет.

Но Сталлоне как сценарист – человек заслуженный. Первый опыт – фильм "Рокки", в котором он еще и сыграл главную роль, а после получил 3 премии "Оскар", в том числе и за "Лучший фильм". Может быть, для кого-то сценарист Сталлоне - "капитан Очевидность", но он делает голливудское кино с помощью голливудских инструментов. К тому же в "Последнем рубеже" вы не увидите тонны компьютерной графики: продюсер настоял на том, чтобы все снималось, как в старые времена, по-настоящему. Взрывы, перестрелки, погони, драки - все, как в "Коммандос". В общем, если хотите посмотреть новое кино, снятое по правилам "старой школы", то добро пожаловать на сеанс.

Иван Распопов