Половина рейсов из Москвы в Италию отменена из-за забастовки

"Утро": Аэрофлот и Alitalia отменили половину рейсов из-за забастовки

"Аэрофлот" и Alitalia отменили в пятницу, 20 марта, половину рейсов между Москвой и городами Италии из-за забастовки итальянских диспетчеров. Об этом сообщает МИА "Россия сегодня".

Отменены рейсы "Аэрофлота" в Рим в 08.05 и 11.30 (по московскому времени), а также совместный рейс с авиакомпанией Allitalia в Рим в 17.55.

Также "Аэрофлот" отменил часть рейсов из Рима: два своих (прибытием в Москву в 16.55 и 20.05) и совместный с Allitalia, который должен был прибыть в 16.10.

Кроме того, отмены два рейса "Аэрофлота" в Милан вылетом в 09.15 и 12.15 и два из Милана прибытием в Москву в 17.30 и 20.25.

"Пассажиры будут перевезены на рейсах авиакомпании 21 марта. Для перевозки пассажиров будет поставлен самолет большей вместимости Boeing-777", — сообщил агентству официальный представитель "Аэрофлота".

Авиакомпания S7 отменила рейс из Вероны в Москву прибытием в 19.05, однако рейс в Верону по-прежнему стоит в расписании в 16.25. Рейсы "Трансаэро" в Рим и Милан, вылетающие в 10.30 и 11.30, состоятся по расписанию.

Напомним, что сотрудники Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации (ENAV) Италии 20 марта проведут восьмичасовую забастовку в крупнейших аэропортах страны. По московскому времени она пройдет с 12.00 до 20.00.

К авиадиспетчерам намерены присоединиться и другие работники гражданской авиации, в том числе, многие сотрудники национального перевозчика Alitalia