Ирина Великанова возглавила Музей современной истории России

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Новым директором Государственного музей современной истории России назначена Ирина Великанова, сообщили M24.ru в пресс-службе Министерства культуры.

Приказ подписан главой ведомства Владимиром Мединским во вторник, 8 июля. Великанова сменит во главе музея Сергея Архангелова, который руководил им с 2009 года. Причины перестановки неизвестны.

Ирина Великанова - журналист, политолог, депутат Московской городской думы четвертого и пятого созывов от партии "Единая Россия". Великанова является заместителем председателя комиссии МГД по социальной политике и трудовым отношениям и заместителем председателя комиссии МГД по образованию и молодежной политике.