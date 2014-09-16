Становится явным: кто был исполнителем тайных операций Сталина

"Нераскрытые тайны": Личный агент Сталина

Личная разведка Сталина – самый большой миф XX века. Кто был исполнителем самых тайных операция Иосифа Сталина? Невероятно, но все это может быть делом рук одного человека – "красного графа" Игнатьева. Так был ли Алексей Игнатьев личным агентом Сталина? Агентурные тайны самой загадочной личности XX века в документальном расследовании телеканала "Москва Доверие".

Правая рука вождя

Личная разведка Иосифа Сталина – большинство историков полагают, что ее вовсе не существовало. Однако те, кто обладает крупицами секретной информации, утверждают: общение Сталина со специальными агентами происходило в обход остальных разведок.

Докладывали лично вождю, входили и выходили незаметно через черный ход. В числе тайных визитеров, чьи имена не фиксировались ни в одном журнале, есть и граф Алексей Игнатьев, в прошлом военный атташе Николая II в Европе.

"До самой своей смерти, уже после войны, Алексей Алексеевич имел право свободного доступа к Сталину. Мало кто из военных мог себе это позволить, даже любимчик Рокоссовский. Сталин пользовался его советами, знаниями, часто обсуждал с ним различные вопросы, хотя, конечно, это никак не афишировалось, нигде не фиксировалось", - говорит писатель Арсен Мартиросян.

Дом №17 в Лубянском проезде до сих пор называют "Генеральским". В советское время в нем проживали только самые именитые военачальники. Удивительно, как среди них оказался бывший офицер царской армии. Тем не менее, именно туда, после долгого пребывания за границей, прибывали Игнатьев с супругой.

"Он либо с кем-то договорился, либо был очень ценен. В любом случае, каждого военного, связанного с советской властью, кадрового русского офицера, даже генерала, благополучно пересидеть, ни разу не "присев", - событие исключительное", - утверждает историк Андрей Марыняк.

Как же объяснить это исключительное обстоятельство? Октябрьская революция застает Игнатьева в Европе. Он все так же исполняет функции атташе. Затем работает в советском торговом представительстве. В самый разгар сталинских чисток, граф неожиданно возвращается в Россию. Так же неожиданно он получает звание генерал-майора госбезопасности. Основывает и курирует институт военных переводчиков. Издает увесистые тома мемуаров.

"Алексей Алексеевич Игнатьев был генерал-майором царской армии, а потом и генерал-майором и генерал-лейтенантом благодаря лично Сталину, в советской армии", - отмечает историк Андрей Бинев.

Фото: ИТАР-ТАСС

Фортуна не просто улыбалась счастливчику, а долгие годы не выпускала его из своих объятий. Впрочем, удача Игнатьева, возможно, объясняется иначе — услугами его пользовался кто-то из кремлевских небожителей. Но значит ли это, что он был личным агентом Сталина?

"Он до 1937 года находился за границей, с помощью своей же агентуры, которая была в его распоряжении, обладал ценными сведениями. Именно они пригодились Сталину", - считает Андрей Бинев.

Но было ли это на самом деле? Раскрыть эту тайну будет непросто. Как правило, о работе разведчика становится известно только в случае провала. Лучшие в истории агенты навсегда останутся тайной. Так было бы и с братьями Игнатьевыми, Алексеем и Павлом, если бы не досадная случайность.

В 1916 году, один из политических деятелей, Павел Милюков, выступает в Госдуме с критикой царского правительства. Неожиданно из его речи становится известно об агентурной сети братьев Игнатьевых, которая работает в Европе по распоряжению Николая II.

"И Павел, и Алексей обладали огромными связями, агентурной сетью в Швейцарии, Франции и Германии. Они были первыми, кто сообщил царю о том, что существует тайная организация, финансируемая немцами, которая готовит военный переворот сначала, и некоторое революционное событие на территории России", - говорит Бинев.

Братья Игнатьевы происходят из знатного графского рода. Перед тем, как ехать в Европу, они заканчивают пажеский корпус. Историк и писатель Николай Лисовой считает пажеский самым престижным военным высшим заведением в дореволюционной России.

"Оно было по образованию немножко выше, лучше, чем кадетские корпуса. Но при этом оно было пажеское, придворное воспитание. Они становились пажами императрицы", - рассказывает Николай Лисовой.

Императорские кавалергарды

Выпускники пажеского корпуса имеют уникальную возможность – они сами выбирают войска, в которых будут служить. Павел присоединяется к гусарам, а Алексей пополняет ряды кавалергардов, самых красивых и отважных рыцарей эпохи. В сверкающих керасах и каске с плюмажем он гарцует на парадах перед самим Государем Императором.

"Игнатьевы происходят из очень известного древнего офицерского рода, с конца XVI - начала XVII века они заслужили уважение в офицерской среде. Все они служили в кавалергардах, в генеральном штабе, и практически все в конце службы были генералами", - рассказывает Андрей Бинев.

Даже чистокровный арабский скакун рядом с лошадью кавалергарда выглядел жалко, она весила почти тонну. Во время боевых действий, царские кавалергарды в считанные минуты сминали пехоту и даже конницу противника.

Что касается Алексея Игнатьева, он затмевает даже своих соратников. Ему нередко выпадает честь дирижировать на придворных балах. По его команде гремит оркестр, а мазурка сменяет катильон. И это в Зимнем Дворце, в присутствии самой императрицы!

"Удостоиться этой чести мог только человек, хорошо известный в придворных кругах. Приглашение дирижировать на балу расценивалось как знак качества. Это был лучший жених, блестящий кавалер, искомый собутыльник в компаниях", - утверждает историк спецслужб Александр Крушельницкий.

Фото: ИТАР-ТАСС

В Европе Алексей и Павел обладают широкой агентурной сетью. Именно она обеспечивает русской армии несколько блестящих побед в Первой Мировой. Брусиловский прорыв происходит благодаря агентнессе Игнатьевых, она зарисовывает схему вражеского подъема на подошвах своих ног, и таким образом перевозит ее через несколько границ.

"В годы Первой мировой войны оба брата занимались активной разведдеятельностью против кайзеровской Германии и ее союзников, Австро-Венгрии. У них была мощная агентурная сеть, которая охватывала всю Западную Европу, и была в состоянии выяснить чрезвычайно многие вопросы", - говорит Андрей Марыняк.

Невозможно представить, что этот человек может в одночасье превратиться в деятеля пролетарской революции. Октябрьская революция, а вслед за ней и Гражданская война — Игнатьев в Париже, все еще в должности военного атташе. Он просто обязан встать на сторону белого движения, чтящего традиции императорской армии. Многие кавалергарды уже сражаются в добровольческих отрядах генерала Деникина, ценой больших потерь им удается отвоевать у советской власти значительную часть Сибири.

Историк Сергей Волков — один из известнейших в России специалистов по белому движению.

"К началу лета 1918 года советская власть была ликвидирована по всей Сибири, и в Поволжье, в Самаре образовалось правительство Комуч, а в Омске — Временное сибирское правительство", - рассказывает Сергей Волков.

На фоне полной безнадежности горстка русских патриотов находят в себе силы бороться. И это не те, кто при царе владел заводами и поместьями, костяк движения — офицеры, которые на совесть служили своему Отечеству, не всегда получая за это достойную награду. В 1917 году они добровольно взваливают на плечи ношу борьбы за вековые идеалы. Очаги белого движения разрознены, разбросаны по всей стране, нужна твердая рука, которая соберет их воедино. Это будет рука генерала Колчака.

"Колчаку было предложено в качестве диктатора возглавить все движение. Он согласился, хотя государственным деятелем не был, как, собственно, и полководцем. Он был талантливый адмирал, с его именем связана успешная минная война на Черном море", - говорит Волков.

С этой минуты Александр Колчак именует себя Верховным правителем России. Выдающийся флотоводец и ученый, заслуживший славу дерзкими арктическими походами и безрассудной смелостью во время русско-японской войны. Невероятно, но когда Колчак попал в плен к японцам, они оставили ему оружие, а потом, не дожидаясь окончания войны, предоставили свободу. С Колчаком Игнатьев связывает большие надежды.

"В начале 1919 года, когда Колчак принял на себя звание Верховного правителя России, и ему нужно было создавать свою армию и государственный аппарат, граф Игнатьев предложил свою кандидатуру", - утверждает Сергей Волков.

В качестве военного атташе граф искусно ведет переговоры с французами. Игнатьев умеет убеждать. Наверняка по его просьбе отпустят русских военнопленных Первой мировой. Они пополнят ряды белой армии. Более того, граф отвечает за поставку оружия из Европы в Россию. На его личном счету скопилась приличная сумма, как помогла бы она русскому движению!

"Игнатьев был очень доверенным человеком лично Николая II, и деньги находились в его личном распоряжении. Это 227 миллионов золотом, которые по нынешнему эквиваленту доходят до 10 миллиардов долларов", - объясняет Андрей Бинев.

На военном поприще

Под командованием Колчака белая армия добивается успехов. Огромное впечатление производит на современников ее прорыв к Волге. Дальнейшее занятие Самары, Казани, Симбирска открывает белым армиям прямую дорогу на Москву. Однако, к лету 1919 года Красная армия насчитывает уже 1,5 миллиона человек, силы неравны. Колчаку приходится отступить.

"Этот момент сыграл большую психологическую роль, поскольку та сила, которая представляла костяк белого движения не смогла дойти даже до Волги, и это предрешило итог", - считает Сергей Волков.

Из газет Игнатьев узнает о трагической гибели Колчака. Оставленный всеми соратниками, адмирал пытается покинуть Россию. Но его поезд захватывают большевики. Героя России расстреляют без суда и следствия, а тело сбросят в прорубь.

Все это должно вызвать возмущение в душе графа, но он прячет это чувство. Причем так глубоко, что в 1924 году отдает все накопленные у него миллионы правительству большевиков. Историк Андрей Марыняк уверен: его напугала проверка, которую устроил генерал Врангель, один из злейших врагов советской власти.

"Есть одно интересное совпадение: главнокомандующий русской армией генерал-лейтенант Петр Николаевич Врангель назначает ревизию сумм, которые имеются на руках русских военных представителей, и практически сразу вслед за этим граф Игнатьев начинает испытывать повышенную любовь к советской власти и требовать себе советское гражданство", - говорит Андрей Марыняк.

Как назло, незадолго до объявленной проверки, атташе заводит дорогую любовницу, знаменитую танцовщицу Наталью Труханову, за которой, по слухам, как-то волочился один из Ротшильдов. По данным французской разведки, одним из подарков любимой стало колье за 300 тысяч франков. Ясно, что граф тратит деньги, которые ему не принадлежат.

"Имеются все основания полагать, что граф Игнатьев путал личный карман и казенный. Он любил жить на широкую ногу. Еще в 1914 году он завел себе любовницу, ставшую потом его женой, что требовало очень много денег, как и красивая жизнь", - рассказывает Марыняк.

Какое пятно на репутации графа! Кавалергарду жениться на актерке! Неслыханно! Для общества офицеров важна незапятнанная честь полка, хоть он теперь и существует только номинально.

"Как правило, такие браки не принимались офицерским обществом. Если такое случалось, браки держались в тайне, а при раскрытии этой тайны, офицер вынужден был уходить из полка", - говорит Андрей Марыняк.

Фото: ИТАР-ТАСС

Но, по правде, графа мало волнуют все эти проблемы. Он и сам почти что Родшильд на фоне остальных эмигрантов. В Париже слагают легенды о русских таксистах, а ведь среди них немало офицеров царской армии.

Впрочем, даже такую долю можно считать подарком судьбы. И это при том, что армии генералов Врангеля и адмирала Колчака остановили мировую революцию, которую внесли в Европу на штыках большевики. Чем же ответил старый свет своим освободителям?

"В 20-е годы русская интеллигенция в Европе занималась тяжелейшими работами. Основная масса армий оказалась на Балканах, соответственно, это были работы в угольных шахтах в Болгарии, постройка дорог в Югославии, даже те, кому удалось проникнуть в Бельгию или во Францию, поступали работать на автомобильные заводы. Бывшие полковники и генералы трудились простым пролетарским трудом", - рассказывает Марыняк.

Но действительно ли граф так уж боится ревизии? Вероятно, им руководит другое желание – обеспечить собственную безопасность. Если его, миллионера, до сих пор не уничтожили, то лишь потому, что он один может получить деньги в банке. Однако, атташе боится похищений. Отдав царские миллионы большевикам, он может вздохнуть свободно.

"На тот момент действовали всевозможные эмигрантские группы, которые объявляли себя мстителями за поруганную родину, и конечно, у них на прицеле был нехороший Игнатьев, сидевший на деньгах. Игнатьева, соответственно, гласно охраняла тайная полиция. В один момент он превращается в частное лицо", - утверждает Александр Крушельницкий

Но есть и другое мнение: Алексей Игнатьев был патриотом России. "Большевики стремились только к одному: прибрать к рукам деньги", - считает Андрей Бинев.

Мечты "красного графа"

Игнатьев мечтает вернуть прежнюю Россию, он искренне восхищается Колчаком. Но граф анализирует политическую ситуацию на несколько шагов вперед. Он наблюдает, как лидеры белого движения принимают помощь интервентов, заключая с ними кабальные договоры. Достаточно России того вреда, который ей принесли большевики во главе с Лениным.

"Игнатьев считал, что Ленин – агент немецкой разведки, и они с братом первыми доставили эту информацию еще Николаю II. После смерти Ленина он передал Сталину свои миллионы, и остался работать во Франции", -

Избавившись от денежного груза, Алексей Игнатьев покупает домик в пригороде Парижа, где живет с Натальей Трухановой – она становится его женой. Теперь он работник советского представительства во Франции с нищенским содержанием. Чтобы свести концы с концами, Игнатьевы выращивают дома шампиньоны. Время от времени, Наталья складывает скудный урожай в корзину, чтобы продать его на рынке.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Несмотря на его отступное, к нему относились достаточно прохладно. Первые годы с ним вообще не хотели иметь дела, а потом он в качестве мелкой шестерки вторгся в прессу, и там обитал", - утверждает Сергей Волков.

Во всяком случае, внешне все выглядит именно так. Но, может быть, Игнатьеву эту и нужно. Можно ли верить в то, что человек, от которого была без ума сама Императрица, согласится влачить нищенское существование? В действительности, вместе с деньгами, граф передает советской России и свою агентурную сеть.

"Думаю, что речь шла о передаче агентурной сети во Франции, и гарантии собственной безопасности, о каких-то имущественных вопросах, так как он был человеком светским и жить в пролетарских условиях, конечно, не привык", - говорит Александр Крушельницкий.

Так чем же на самом деле занимается в Париже теперь уже красный граф? 1928 год. В Париже неожиданно умирает генерал Врангель. Официальный диагноз – внезапно начавшийся туберкулез. Однако родственники уверены: его отравили большевистские агенты.

"На тот момент, конец 1920-х - начало 1930-х годов, все усилия политической разведки в Европе были сосредоточены на ликвидации контрреволюционных антисоветских сил, окопавшихся на территории Европы", - рассказывает Крушельницкий.

Информация из секретных источников позволила Александру Крушельницкому сделать вывод: в случае Врангеля речь действительно шла об убийстве, в котором чувствовалась железная хватка Игнатьева.

Вслед за таинственной смертью Врангеля в Париже происходит еще одно загадочное убийство. После горечи поражения, в борьбе за кусок хлеба, белые эмигранты могли бы отчаяться, но этого не происходит. Белый генерал Кутепов начинает в Париже свою войну.

Разрозненные белые силы он объединяет для реванша. Белое движение снова поднимает голову. Однако, в начале 1931 года Кутепова похищают и делают ему смертельный укол ядом. Казалось бы, причем здесь Игнатьев? Но почему тогда его срочно увозят в Москву, пока в Париже идет следствие?

"В январе 1931 произошло убийство Кутепова при попытке выезда в Советский Союз. И как раз в это время в командировку туда направляют графа Игнатьева. Судя по всему, чтобы его не замели французские полицейские", - говорит Александр Крушельницкий.

Игнатьеву было чего бояться. Французы прекрасно знали что представляла собой красная разведка. В первые годы советской власти разведчиком мог стать каждый желающий. Автор книги по истории спецслужб Сергей Войтиков, изучил документы первых лет советской разведки. И некоторые факты его немало удивили.

"В 1918 году, как это не парадоксально, шпионов набирали даже на бирже труда. По этому поводу было серьезное разбирательство, которое началось с военных контрразведчиков. Троцкий при получении сводки даже написал послание в управление, что "видимо, мне скоро в сводке сообщат, как называется столица Швеции", - рассказывает Сергей Войтиков.

Расцвет советской разведки

Только к концу 1920-х годов советские спецслужбы начинают работать профессионально. Но прежде, чем их руководители достигнут уровня потомственного разведчика Игнатьева, пройдет не одно десятилетие.

"Когда в конце 1920-х годов понадобилось сильно поправлять агентурную разведку, начали давать деньги на это, был поставлен новый руководитель, который оказался на этом посту очень эффективным, именно в это время разведка вышла на достаточно высокий уровень", - утверждает Войтиков.

Еще одно удивительное совпадение: нелегальная резидентура ОГПУ, то есть внешняя разведка СССР, процветает именно в Париже. И именно там Игнатьев активно занят выращиванием грибов. Это наводит на мысль, что чекисты объединили свои силы с агентурной сетью графа. А грибы – для отвода глаз.

"В это время, именно когда Игнатьев работал в торговом представительстве во Франции, именно во Франции активно действовала нелегальная резидентура ОГПУ", - рассказывает Александр Крушельницкий.

В истории ОГПУ – внесудебные расправы с врагами советской власти. И если Игнатьев в них участвовал, кровь убитых осталась и на его руках. Впрочем, для доступа к Иосифу Виссарионовичу, это не помеха, скорее, наоборот. Но значит ли это, что граф действительно был личным агентом вождя народов?

"Скорее всего, это была не разведка, а личные информаторы, которые доставляли Сталину такую информацию, которая позволяла ему устраивать в стране репрессии, вырывать из политической жизни своих противников", - говорит Андрей Бинев.

Без личной разведки не мыслили своей работы многие политические деятели. Тайные осведомители кардинала Ришелье составляли основу его политического влияния, и принесли немало пользы французскому государству. Уинстон Черчилль вряд ли вошел бы в историю, как великолепный политик, если бы не было у него разведгруппы Фокус.

"В Фокус входили самые влиятельные евреи, банкиры Великобритании. Туда он переманил и банкиров и разведчиков, и в результате, обладал достаточно мощной информацией", - утверждает Арсен Мартиросян.

Фото: ИТАР-ТАСС

Но действительно ли у Сталина была личная разведка? И был ли Алексей Игнатьев ее агентом?

Арсен Мартиросян, ветеран внешней разведки, приоткрыл завесы тайны самой секретной советской спецслужбы. Работая в КГБ, он познакомился с человеком, который представился как личный агент Иосифа Сталина.

"Один из руководителей личной разведки Сталина, Константин Мефодьевич, естественно, это псевдоним", - говорит Мартиросян.

Этот человек специализировался на взломе секретных архивов. Так, от своего тайного визави, Мартиросян получил сведения, которые способны перевернуть многие представления о событиях советской эпохи.

"Секретные архивы – было важнейшее направление в деятельности личной разведки Сталина, потому что он ориентировал своих сотрудников на взламывание архивов Франции, Германии, Великобритании, Италии. В них находились документы, которые играли на протяжении веков, по ним можно было понять весь механизм управления западными странами", - утверждает Мартиросян.

Но главное, если верить этому человеку, Алексей Игнатьев действительно служил в личной разведке Сталина.

Конец 1920-х годов. В СССР успешно проводится индустриализация. Но где взяли деньги на строительство заводов? Разгадать эту тайну до сих пор не может ни один экономист. Вероятно, ответ нужно искать в деятельности личной разведки и Алексея Игнатьева.

Забыть все

В 1927 году в Европе происходит похищение архива Коминтерна. За эти бумаги готовы умереть многие европейские и заокеанские банкиры. В архиве содержатся сведения о том, куда именно пламенные большевики перевели краденые деньги в первые годы советской власти.

"Вывезены они были в США и в Англию, в обеспечение поставок по вооружению в ходе Первой мировой войны, ни один из этих слитков не вернулся в Советский Союз. Последнее это золото западники переплавили в 1935 году, российское клеймо полностью исчезло с них", - говорит Арсен Мартиросян.

Но как с этим связан Алексей Игнатьев? Оказывается, как патриот России он еще до революции отслеживал кто и куда переводит российские деньги. Многое удалось вернуть, не без помощи графа.

Благодаря тайным осведомителям в секретной разведке, Андрей Бинев узнал еще одну тайну. Именно Игнатьев приложил руку к разоблачению маршала Тухачевского, и большей части Генштаба накануне Великой Отечественной войны.

"Братья Игнатьевы были вынуждены вступить в масонскую ложу, для того, чтобы вступить в святая святых заговора против Сталина. Именно оттуда они получили информацию, которая затем была использована в знаменитом военном деле, направленного н а физическое уничтожение всего командования советской армии перед самой войной", - рассказывает Андрей Бинев.

Фото: ИТАР-ТАСС

Еще перед Великой Отечественной Игнатьев лично встречается с подпоручиком Тухачевским. Что он мог узнать тогда – еще одна тайна. Однако, известно, что немалую роль в составлении обвинений маршалу сыграл архив Вальтера Николаи – руководителя германской разведки.

"Он обладал очень ценной агентурой на территории России, в том числе, и в среде политических партий, которые достались в наследство советской России. Часть членов большевистской партии имела отношение к германской разведке, но доказать это было сложно. И, чтобы понять кто есть кто, Сталин приказал добыть эти архивы", - говорит Арсен Мартиросян.

1939 год. Вальтер Николаи решает перевезти свой гигантский архив. По пути из одного замка в другой, исчезает несколько грузовиков с секретными документами. В советской разведке об этом архиве не догадывается никто, кроме одного человека. Действительно, кто работал на территории Германии еще в Первую Мировую? Конечно, граф Игнатьев. Между тем, в СССР начинаются аресты лучших офицеров Генштаба: Тухачевского, Якиро, Гомарника.

"Когда в 1937 году многие на допросах кололись, и заявляли, что они агенты германской разведки, они все видели свое досье, добытое тогда из архива Николаи", - утверждает Арсен Мартиросян.

И все-таки Игнатьев – самый белый из красных графов. Он один из тех, кто помогает возрождать Российскую Империю. Усилиями Алексея Игнатьева на кители офицеров возвращаются погоны, запрещенные в годы Гражданской войны, атрибут армии неделимой России, за которую положили головы тысячи белых офицеров.

"Белая идея, перейдя линию фронта, переродила красную идею, и Россия опять стала белой. Потом будет использован образ редиски – красные сверху, белые внутри. Не имеется ввиду, что они изменники, просто они белые по духу своему, они возрождали Империю", - говорит Николай Лисовой.

Алексею Игнатьеву удалось избежать того, чего он боялся больше всего – умереть на чужбине в полном забвении. Могила на одном из самых престижных кладбищ Москвы, казалось бы, достойное завершение жизни. Но даже сейчас, спустя столько времени, сложно дать оценку его непростой судьбе. Красный граф купил свое возвращение кровью, и все-таки он сделал немало в интересах своей Родины.