Новости

19 ноября 2013, 17:32

Наука

Образование: Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка"

Фото: ИТАР-ТАСС

Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" основан в 2009 году, является некоммерческим международным образовательным проектом. Ориентирован на новое поколение архитекторов, дизайнеров и специалистов по медиа, от которых будет зависеть облик мира в XXI веке.

Постдипломная программа предназначена для выпускников высших учебных заведений — молодых профессионалов, которым "Стрелка" дает возможность поработать вместе с авторами известных проектов в области урбанистики, архитектуры и коммуникаций из разных стран мира. Для неспециалистов институт организует открытые лекции, семинары и круглые столы на актуальные темы, принять участие в которых могут все желающие.

Сюжет: Инфосправки
Институт медиа архитектуры и дизайна Стрелка смотреть онлайн на m24.ru

