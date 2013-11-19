Образование: Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка"

Фото: ИТАР-ТАСС

Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" основан в 2009 году, является некоммерческим международным образовательным проектом. Ориентирован на новое поколение архитекторов, дизайнеров и специалистов по медиа, от которых будет зависеть облик мира в XXI веке.

Постдипломная программа предназначена для выпускников высших учебных заведений — молодых профессионалов, которым "Стрелка" дает возможность поработать вместе с авторами известных проектов в области урбанистики, архитектуры и коммуникаций из разных стран мира. Для неспециалистов институт организует открытые лекции, семинары и круглые столы на актуальные темы, принять участие в которых могут все желающие.