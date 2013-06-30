Instagram подвергся атаке "фруктовых" спамеров

Instagram атаковали спамеры

Instagram подвергся атаке спамеров. Модераторы фото-приложения для мобильных телефонов настоятельно просят пользователей сменить пароли. В ином случае в профилях пользователей могут появиться неприличные комментарии.

По словам пострадавших, пока под их фотографиями размещают только рекламные объявления. Кроме того, спамеры загружают от имени пользователей картинки, иллюстрирующие фруктовую диету.

В отдельных случаях на странице пострадавших размещается ссылка на поддельную страницу британской телерадиокомпании BBC, сообщает телеканал "Москва 24".

Количество взломанных аккаунтов пока неизвестно. По словам интернет-аналитиков, это первая серьезная спам-атака на Instagram.