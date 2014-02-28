Форма поиска по сайту

28 февраля 2014, 12:46

Далай-лама зарегистрировал аккаунт в Instagram

Далай-лама зарегистрировал аккаунт на фотосервисе Instagram, об этом он сообщил в своем Twitter. Аккаунт на данный момент собрал больше 30 тысячи подписчиков. В Instagram Далай-лама размещает снимки с такими известными людьми, как президент США Барак Обама и тележурналист Ларри Кинг.

Последняя фотография датирована 27 февраля, на ней Далай-лама пожимает руку известному американскому тележурналисту Ларри Кингу. В подписи к снимку говорится, что он сделан после интервью для передачи Larry King Now, которая выйдет в эфир 10 марта.

Далай-лама и Ларри Кинг. Фото: instagram.com/dalailama

Напомним, Далай-лама одобряет использование социальных сетей, хотя и предупреждает, что делать это нужно с осторожностью. У него есть аккаунты в социальных сетях Facebook и Twitter, на которые подписаны 7,8 миллионов и 8,51 миллионов человек соответственно.

