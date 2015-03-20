Столичные пользователи Instagram устроят встречу на ВДНХ

Логотип Instagram

21 и 22 марта во всем мире пройдет глобальный инстамит – серия встреч пользователей соцсети Instagram. Московские инстаграмеры смогут познакомиться друг с другом на ВДНХ, у станции метро "Римская" и в "Этномире" (Калужская область), сообщили M24.ru в пресс-службе российского Instagram.

Инстамит – это встреча пользователей Instagram в реальном мире. Впервые такая встреча состоялась в 2011 году в США, в России же первый инстамит устроили в 2013-м. В прошлом году в 70-и странах мира прошло более тысячи встреч инстаграмеров. Как правило, инстамиты организуют сами любители соцсети.

Официальным хэштегом нынешнего события станет #wwim11 (поскольку глобальный инстамит проходит в 11-й раз).

Принять участие в глобальном инстамите московские пользователи соцсети смогут 22 марта в 13.00 у станции метро "Римская", а также в тот же день и то же время у главного павильона ВДНХ.

Также столичных пользователей Instagram приглашают в Калужскую область – в "Этномире", который там находится, инстамит состоится 22 марта в 12.00.

Instagrаm – это бесплатное приложение, позволяющее снимать, редактировать и распространять фотографии и видео. В 2012 году Instagram был куплен компанией Facebook.

Напомним, недавно соцсеть "зациклила" видео – теперь пользовательские ролики в новостной ленте повторяются бесконечно.