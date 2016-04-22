Успешные леди в IT-области проведут профессиональную конференцию

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26 апреля в креативном пространстве "Люмьер-Холл" состоится конференция Ladies Code "Девушки в IT", сообщают организаторы. Мероприятие предоставит уникальные возможности завести полезные знакомства для бизнеса и поучаствовать в мастер-классах.

Здесь можно будет услышать лекции, которые прочитывают девушки, добившиеся успехов в IT-области. Выступят Светлана Емельянова (Intel), Галина Калугина (Yota Devices), Анна Феоктистова (Mail.Ru Group), Елена Пикунова(Opera) и другие.

Будут представлены два параллельных потока: "Карьера" и "Технологии" с дискуссиями от ведущих специалистов IT-индустрии. Мероприятие завершится вечеринкой.