На Химкинской плотине нашли похожий на бомбу предмет

Фото: M24.ru/Александр Авилов
Рабочие на Химкинской плотине нашли предмет, похожий на взрывное устройство, пишет "Российская газета".
Это был аккумулятор и три свертка, в которых, вероятно, была взрывчатка. Находкой занимались взрывотехники ФСБ, территорию вокруг оцепили.
По данным источника в правоохранительных органах, любой неизвестный предмет, найденный около Химкинского водохранилища, рассматривается как потенциально опасный и вызывают все экстренные службы.
Есть и другая версия инцидента: иногда на плотине проводят учения и тренировки, связанные с обеспечением безопасности на объекте. Вероятно, этот случай как раз из этого разряда.
Химкинское водохранилищеВодохранилище расположено на северо-западе Москвы на границе районов Южное Тушино, Северное Тушино, Покровское-Стрешнево, Войковский, Головинский и Левобережный, а также подмосковного города Химки.
Относится к системе канала имени Москвы. Полезный объем 29 миллионов кубических метров, площадь - 4 тысячи квадратных метров.
На водохранилище располагаются Северный речной вокзал и Северный речной порт.
Химкинская плотина, или Никольская дамба, до 1990-х была открыта для прохода и проезда транспорта, но после серии терактов в столице там возвели заграждения, закрыли доступ и усилили охрану.
Длина плотины составляет 1,6 километра, высота - 34 метра, ширина у основания - 210 метров.