На Химкинской плотине нашли похожий на бомбу предмет

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Рабочие на Химкинской плотине нашли предмет, похожий на взрывное устройство, пишет "Российская газета".

Это был аккумулятор и три свертка, в которых, вероятно, была взрывчатка. Находкой занимались взрывотехники ФСБ, территорию вокруг оцепили.

По данным источника в правоохранительных органах, любой неизвестный предмет, найденный около Химкинского водохранилища, рассматривается как потенциально опасный и вызывают все экстренные службы.

Есть и другая версия инцидента: иногда на плотине проводят учения и тренировки, связанные с обеспечением безопасности на объекте. Вероятно, этот случай как раз из этого разряда.