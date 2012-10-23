Пропала экоактивистка Галина Голубова

Галина Голубова Фото: ecmo.ru

Пропала 31-летняя активистка экологического движения в защиту Химкинского леса Галина Голубова. Запись о ее исчезновении появилась на сайте народного движения "Экологическая оборона Московской области".

22 октября девушка поехала на встречу на станцию "Павелецкая кольцевая", однако по неизвестным причинам встреча не состоялась. Галина находилась на связи примерно до 23:30, после связь оборвалась и до сих пор ее местонахождение неизвестно, - говорится в сообщении.

Всех, кто что-либо знает о дальнейшей судьбе активистки, просят писать на электронную почту vlada.monaxova@mail.ru.

На сайте "Экообороны" также уточняется, что несколько дней назад в Нижегородской области на Галину Голубову было совершено нападение.