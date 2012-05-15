Обзор московских газет: 15 мая

Мэрия Москвы потратит почти 100 млн рублей на мониторинг утилизации бытовых отходов, сообщают "Известия". Для этого власти пересчитают все мусорные контейнеры в городе и составят реестр компаний, занимающихся вывозом отходов, а мусоровозы оснастят датчиками ГЛОНАСС. За каждой машиной будут следить от начала пути к первому контейнеру до прибытия к переработчикам мусора. Как сообщил советник главы департамента информационных технологий Константин Горохов, в 2012 году власти возьмут по контроль 10% маршрутов мусоровозов, а к 2013-му намерены охватить всю сеть.

Столичные депутаты предлагают бесплатно возить на общественном транспорте москвичей, ухаживающих за инвалидами. Соответствующий законопроект внес на днях в Мосгордуму депутат-коммунист Евгений Клычков. Им также предлагается выплачивать по 6 тыс. рублей в месяц в течение всего периода ухода за людьми с ограниченными возможностями. Похожий проект готовят и столичные парламентарии-единороссы. «Известия»

В Москве завершается строительство экспериментальной сети из 28 зарядных пунктов для электромобилей, пишут "Ведомости". Компании - участники проекта полны оптимизма и предсказывают взрывной рост интереса к электрокарам. Пока на всю Россию их около сотни. Проект МОЭСК-EV осуществляется компаниями МОЭСК, "Револьта", "Рольф импорт", CirControl при поддержке правительства Москвы. Станции открываются на объектах МОЭСК и партнеров, до октября зарядка будет осуществляться бесплатно, рассказал руководитель проекта Денис Цыпулев.

Государство хочет вернуть себе в собственность легендарный "Дворец на Яузе", где снимались первые выпуски КВН и проходили концерты Виктора Цоя и Бориса Гребенщикова, сообщает "Коммерсант". Минкультуры обещает превратить дворец в главную площадку для проведения Чеховского фестиваля и "Золотой маски". Это приобретение может обойтись бюджету в 30$ млн.

Защитники Химкинского леса заявили, что к вырубке готовят последний нетронутый участок на пути трассы - вековую дубраву, пишут "Известия". Экологи накануне обнаружили и сфотографировали деревья ценного зеленого массива, огороженные бело-красными лентами и помеченные зарубками. В "Автодоре" не смогли пояснить, откуда взялась разметка, предположив, что это провокация.

Десятки надгробий на московских кладбищах будут отреставрированы к юбилею победы в Отечественной войне 1812 года. К концу лета должны быть готовы проекты по 39 надгробиям, признанным историческими памятниками, пишут также "Известия".