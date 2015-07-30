В Химках появится первый контактный зоопарк

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В ближайшую пятницу, 31 июля, в Химках откроется первый контактный зоопарк. Как сообщает пресс-служба администрации Химок, располагаться зоопарк будет на территории парка имени Льва Толстого. Официальное открытие намечено на 12.00.

В контактном зоопарке посетители могут пообщаться с животными без барьеров и перегородок. Их можно погладить, сфотографироваться с ними и даже покормить с рук. Специальный корм будет продаваться на территории зоопарка.

Зоопарк расположился рядом с новой смотровой площадкой, выходящей на берег канала имени Москвы. Он занимает 1400 квадратных метров. Пока в зоопарке будет порядка 30 видов животных. Среди них олени, совы, фазаны, лани, хорьки, енотовидные собаки, овцы, кролики, гуси, индюки, павлины, утки и другие.

Как отмечают организаторы, открытие контактного зоопарка входит в масштабный проект благоустройства парка, в рамках которого уже были открыты парк динозавров, велодорожки и веревочный парк "Школа супергероев".

Для детей предусмотрена развлекательная программа. Вместе с художниками и аниматорами дети смогут принять участие в мастер-классах, нарисовать понравившееся животное или вылепить его фигурку. Их научат готовить еду для северного оленя и питательную смесь для кур. Этим они потом смогут покормить животных.

Контактные зоопарки Всего в Москве есть порядка 20 контактных зоопарков. Многие из них располагаются в торговых центрах, где есть условия для содержания животных круглый год. При этом некоторые владельцы открывают по несколько зоопарков, ротируя, таким образом, состав их обитателей. Это, в свою очередь, подогревает интерес у посетителей. Такие есть, например, в ТЦ "Мегаполис" и ТЦ "Маркос-Молл". Мини-зоопарки также встречаются в городских парках. Как правило, они работают только в летний период. Покормить животных можно в Филевском парке, в парке "Хамовники", "Сокольники", в "Бабушкинском" парке, а также в Царицыно, Кусково и Парке Культуры. Есть мини-зоопарк возле ТЦ "Ритейл парк", и неподалеку от метро "Чистые пруды", по адресу улица Макаренко, дом 6. Также напомним, что Московском Зоопарке есть контактная зона. Она находится на территории Детского Зоопарка. В Дельфинарии на ВВЦ можно поплавать с дельфинами, а в Московском доме Бабочек побывать в мире бабочек.



Отметим, что к контактным зоопаркам нередко предъявляют претензии из-за ненадлежащего содержания животных. Так, прокурорская проверка выявила нарушения в контактном зоопарке на Новом Арбате. Было возбуждено административное дело.

Поводом для визита инспекторов стал инцидент с двухмесячным львенком. В ходе осмотра выяснилось, что животное было избито. Также владельцы не смогли предоставить на него ветеринарных документов. Сейчас он находится в центре передержки департамента природопользования.

Сейчас Мосгордума разрабатывает закон о частных зоопарках, который позволит защитить животных и организовать контроль за их судьбой.