Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией

Фото: Zuma/ТАСС/Aurore Belot

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией, сообщает ТАСС. Это касается граждан Грузии, посещающих Евросоюз на период продолжительностью 90 дней в течение 180-дневного периода.

Совет ЕС и Европарламент должны подписать одобренное постановление. Спустя 20 дней после этого оно вступит в силу, а одновременно с ним и новый механизм приостановки безвизового режима.

Введение безвизового режима с Грузией не будет касаться Великобритании и Ирландии. Для въезда в эти страны гражданам Грузии придется запрашивать визы.