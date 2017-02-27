Форма поиска по сайту

27 февраля 2017, 16:55

В мире

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией

Фото: Zuma/ТАСС/Aurore Belot

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией, сообщает ТАСС. Это касается граждан Грузии, посещающих Евросоюз на период продолжительностью 90 дней в течение 180-дневного периода.

Совет ЕС и Европарламент должны подписать одобренное постановление. Спустя 20 дней после этого оно вступит в силу, а одновременно с ним и новый механизм приостановки безвизового режима.

Введение безвизового режима с Грузией не будет касаться Великобритании и Ирландии. Для въезда в эти страны гражданам Грузии придется запрашивать визы.

В начале декабря был выработан механизм приостановки безвизового режима для третьих стран, если с их территорий начнется активный приток мигрантов и беженцев в Евросоюз. Только после его создания в Европе решили отменить визы для граждан Украины и Грузии.
