Самый большой хинкали в мире приготовят на "Тбилисобе" в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В грядущие выходные, 12 и 13 октября, в Москве приготовят самый большой хинкали в мире, рекорд зафиксирует комиссия Книги рекордов Гиннеса. Полакомиться аппетитным блюдом можно будет в столичном парке "Музеон", мероприятие пройдет в рамках российско-грузинского праздника "Тбилисоба", организованного "Национальной культурной автономии грузин Москвы".

Помимо угощения хинкали на праздновании можно будет также увидеть выступления грузинских артистов, посетить тематический вернисаж, купить интересную вещицу на ярмарке – организаторы обещают яркую и насыщенную программу.

"Тбилисоба" представляет собой уличный культурный фестиваль с карнавалом национальных грузинских костюмов, традиционной музыкой и танцами, прилавками со свежими овощами и фруктами из солнечной Грузии.

Кроме того, запланировано большое количество конкурсов. Например, соревнование по грузинской борьбе чидаоба.

В первый день праздника, в субботу, на сцену "Музеона" выйдут самодеятельные национальные коллективы, а также звезды не только грузинской, но и отечественной эстрады. В Воскресенье ожидается выступление знаменитого поп-певца Сосо Павлиашвили.

Ожидается, что мероприятие за два дня посетят более 50 тысяч гостей.