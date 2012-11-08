Президенту Грузии урежут расходы

Фото: ИТАР-ТАСС

В парламент Грузии поступил проект бюджета на 2013 год. Документ, подготовленный правительством премьер-министра Бидзины Иванишвили, лишает президента Михаила Саакашвили реальных рычагов власти.

Новым бюджетом предусмотрено сокращение трат на содержание президентской администрации с 8,8 миллионов долларов до 5,62 миллионов, пишет "Коммерсантъ".

Также сокращается финансирование Совета национальной безопасности при президенте, поскольку, по мнению премьера, СНБ "тратил огромные суммы на лоббирование интересов Саакашвили в США".

Политологи и эксперты уверены, что Саакашвили смирится с инициативами нового премьера.

"После парламентских выборов мы живем в новой реальности, когда Саакашвили лишь оформляет решения правительства",— считает один из лидеров Республиканской партии Давид Бердзенишвили. По его мнению, страна превратилась в парламентскую республику, когда глава государства "отлучен от реальных рычагов власти".

Впрочем, ряд экспертов отмечает, что Саакашвили может повлиять на решения премьера. По действующей конституции президент имеет право в любой момент отправить правительство в отставку.

Между тем новая власть начала аресты ближайших соратников президента. Накануне была задержан экс-министр внутренних дел Грузии Бачана Ахалай, которого обвиняют в превышении служебных полномочий.

Напомним, парламентские выборы в Грузии прошли 1 октября. На них победила партия "Грузинская мечта" предпринимателя Бидзины Иванишвили. Саакашвили признал поражение и заявил, что его партия "Единое национальное движение" переходит в оппозицию.