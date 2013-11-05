"Ъ-Власть": Почему невиновному человеку трудно выйти из тюрьмы

Фото: M24.ru

"Тогда мы были в его вине искренне уверены"

Действующий в России мораторий на смертную казнь позволяет исправлять ошибки следствия и суда, но добиваться это тяжело, долго и дорого. "Власть" попыталась разобраться, как за решеткой оказываются невиновные и почему им трудно выйти из тюрьмы, даже если обнаруживается настоящий преступник.

Кризисное неединство

Российские власти столкнулись со спадом во внешней торговле и с оттоком капитала. Обозреватель "Власти" Сергей Минаев обращает внимание на то, что Россия оказалась в мире, где экономическая глобализация проявляет признаки остановки.

В Европу по-грузински

Победа на выборах в Грузии кандидата от коалиции "Грузинская мечта" Георгия Маргвелашвили и окончательный уход команды Михаила Саакашвили не станет катастрофой для этой страны. Наоборот, мирная передача власти может приблизить Тбилиси к Европе.

Нога Москвы

Главной новостью прошлой недели стало известие о назначении Николая Цискаридзе и. о. ректора петербургской Академии русского балета имени Вагановой. О подоплеке этого кадрового решения и реакции на него балетной общественности — Татьяна Кузнецова.

Герои в переделке

Продолжения знаменитых произведений умерших авторов с самого начала превратились в особый жанр. До сих пор, однако, у него было лишь две задачи — развлекать публику новыми приключениями героев и, разумеется, зарабатывать деньги. Теперь появилась третья.

Другие материалы еженедельника "Коммерсантъ-Власть"