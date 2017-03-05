Форма поиска по сайту

05 марта 2017

Предложение главы МИД Австрии о переселении беженцев прокомментировали в Тбилиси

Посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили подчеркнул, что предложение разместить на территории Грузии центр приема беженцев прозвучало впервые и что грузинские власти намерены прояснить заявление главы австрийского МИД. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Залдастанишвили, выступая в эфире грузинского Первого канала, прежде данный вопрос не поднимался даже в ходе визита Себастьяна Курца в Грузию в прошлом месяце.

Посол также заявил о своем намерении в ближайшее время провести консультации на эту тему с австрийской стороной.

Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил переселять беженцев из Европы в Грузию. Он отметил, что большинство нелегальных мигрантов прибывают в Евросоюз через Средиземное море и Балканы.

Курц считает, что для беженцев должны быть созданы специальные центры под управлением ООН, которые расположатся за пределами Европы. По мнению главы австрийского МИД , помимо Грузии, их можно создать в Египте или западных балканских странах.

