Предложение главы МИД Австрии о переселении беженцев прокомментировали в Тбилиси

Фото: vestikavkaza.ru
Посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили подчеркнул, что предложение разместить на территории Грузии центр приема беженцев прозвучало впервые и что грузинские власти намерены прояснить заявление главы австрийского МИД. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Залдастанишвили, выступая в эфире грузинского Первого канала, прежде данный вопрос не поднимался даже в ходе визита Себастьяна Курца в Грузию в прошлом месяце.
Посол также заявил о своем намерении в ближайшее время провести консультации на эту тему с австрийской стороной.
Курц считает, что для беженцев должны быть созданы специальные центры под управлением ООН, которые расположатся за пределами Европы. По мнению главы австрийского МИД , помимо Грузии, их можно создать в Египте или западных балканских странах.