Предложение главы МИД Австрии о переселении беженцев прокомментировали в Тбилиси

Фото: vestikavkaza.ru

Посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили подчеркнул, что предложение разместить на территории Грузии центр приема беженцев прозвучало впервые и что грузинские власти намерены прояснить заявление главы австрийского МИД. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Залдастанишвили, выступая в эфире грузинского Первого канала, прежде данный вопрос не поднимался даже в ходе визита Себастьяна Курца в Грузию в прошлом месяце.

Посол также заявил о своем намерении в ближайшее время провести консультации на эту тему с австрийской стороной.