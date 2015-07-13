Евросоюз достиг соглашения с Грецией

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

На экстренном саммите Евросоюза достигнуто соглашение с Грецией. Детали сделки пока неизвестны, но стороны достигли соглашения о плане дальнейших действий, сообщает Reuters.

Накануне обсуждалась вероятность временного выхода Греции из еврозоны для решения ее финансовых проблем. Однако эту меру не поддержал ряд руководителей стран ЕС.

Напомним, в начале июля Греция не сделала выплат по очередному траншу кредита Международного валютного фонда и допустила тем самым технический дефолт. Международную программу финансовой помощи заморозили.

Греция выполнит все обязательства перед международными кредиторами

Правительство страны решило провести референдум, на котором греки должны были высказать свое мнение о будущем страны – согласиться ли на меры жесткой экономии в обмен на новые кредиты или наоборот.

В ходе референдума большинство опрошенных ответили отрицательно на вопрос о соглашении с кредиторами. Таким образом, на жесткую экономию средств греки не пошли.

Это грозит полномасштабным суверенным дефолтом, который пока еще не произошел. Внешний долг Греции составляет около 320 миллиардов евро и превышает ее ВВП.

Кризис ударил по Греции: в банкоматах до сих пор можно снимать не более 60 евро в день с пластиковых карт, а скорость вывода средств из страны достигла 100 миллионов евро в день.

После референдума в отставку ушел министр финансов страны Яннис Варуфакис. На этом настояли международные кредиторы, которые уверяли, что с Варуфакисом невозможно вести переговоры.