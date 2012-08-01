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Политика

01 августа 2012, 17:30

В России появляются две новые партии

Гражданская платформа Михаил Прохоров Народный Альянс партии власть

ИТАР-ТАСС

31 июля оргкомитет политической партии "Народный Альянс" сдал в Минюст документы на регистрацию, об этом в своем блоге сообщил координатор проекта "Росвыборы" (созданным оппозиционером Алексеем Навальным) Георгий Албуров.

В состав оргкомитета вошли представители гражданского общества - исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашуров, депутат Екатеринбургской Городской Думы Леонид Волков, политолог Федор Крашенинников, председатель правления Фонда "Конструктивный проект" Владислав Наганов, журналист Тимур Хорев и другие.

Инициативная группа планирует построить первую в стране партию "с настоящей внутрипартийной демократией". Функционировать она будет на принципах электронной демократии. Уточним, электронная демократия – одна из форм демократий, где информационно-коммуникативные технологии являются основным средством решения административных задач.

В качестве технологической площадки для партийного строительства "Народный Альянс" будет использовать систему "Демократия 2" (www.democratia2.ru).

"Это непростая задача, но все технологические основы для её реализации есть. Например, зачем проводить дорогостоящие конференции с бюджетом в несколько миллионов рублей, когда весь механизм принятия решений можно вынести "в облако"? Таким образом мы не только минимизируем расходы, но и избавимся от традиционных внутрипартийных интриг, подтасовок при голосованиях и других изживших себя принципов работы старых партий", - написал в своем блоге Албуров.

Партия будет существовать за счет взносов ее членов.
В будущем планируется сформировать региональные отделения, а также провести учредительный съезд партии, где будут избраны ее руководящие органы.

Также на этой неделе Минюст РФ зарегистрировал партию Михаила Прохорова "Гражданская платформа". Об этом в своем блоге сообщил сам политик.

"Сегодня Министерство юстиции России зарегистрировало Политическую партию «Гражданская Платформа». Теперь, чтобы получить все права политической партии в полном объеме, нам предстоит зарегистрировать региональные отделения, как минимум, в половине регионов России.
Мы предполагаем, что это произойдет уже в сентябре. После чего, собственно, и начнется активная работа", - написал он.

Он отметил, что все идет в полном соответствии с планом.

Согласно данным реестра, главный офис политической партии располагается по адресу Тверской бульвар, дом 13, корпус 1. Ее руководящий орган – федеральный политический комитет, а исполнительный комитет партии возглавляет Елена Булавская.

Напомним, что в начале апреля в силу вступил закон, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Он предусматривает снижение минимальной численности членов партии, необходимой для госсрегистрации, с 40 тысяч до 500 человек. Первой партией, зарегистрированной по новому законодательству, стала Демократическая партия России.

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