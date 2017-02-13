Что построят в моем районе: Российско-германский колледж в ВАО

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы утвердила строительство Российско-германского колледжа на набережной Шитова в Восточном округе Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Для возведения здания отвели площадь в 2,7 гектара – на выделенной территории планируется частичный снос существующей застройки с реконструкцией некоторых объектов и изменением их функционального назначения.

По словам председателя комитета Константина Тимофеева, общая площадь зданий колледжа составит 8,1 тысячи квадратных метров. Проект планировки власти города вынесут на публичные слушания.

Ранее сообщалось, что на Юровской улице в Северо-Западном округе Москвы построят две школы на 1400 учащихся.

Руководитель столичного депстроя Андрей Бочкарев рассказал, что в данный момент специалисты проводят отделку помещений, монтаж оборудования и благоустройство территории. Завершение строительства планируется к лету этого года.

В общеобразовательных учреждениях расположатся учебные кабинеты, мастерские, лаборантские, компьютерные классы, актовые, спортивные и читальные залы. Также в школах появятся интернет-клубы, книгохранилища, залы для занятий хореографией и гимнастикой и фото-кино студии.

